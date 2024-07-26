2022 senesinde Colin Huang tarafından kurulan Temu, bir anda en popüler internet sitelerinden biri hâline gelerek herkesi alışveriş çılgınlığına sürükledi. Peki neden bu kadar popüler oldu?

Çin’e ait bir e-ticaret şirketi olan Temu, alışveriş devlerinden biri hâline geldi. “Temu alışverişim, Temu’dan neler aldım, 40 parçalık Temu alışverişi…” gibi Tiktok ve Reels videolarından yüzlerce var.

Daha önce adını duymadığımız bu uygulama nasıl oldu da bir anda bu kadar popüler hâle geldi ve herkes deli gibi alışveriş yapmaya başladı?

Temu’nun popülerleşmesindeki en önemli etkenlerden biri reklam stratejileriydi.

2023 senesinde CHOICE’un yaptığı ankette katılımcılara Temu’yu nereden duydukları sorulduğunda %37’lik kısım reklam aracılığıyla keşfettiğini söyledi. %27’lik kısım ise sosyal medya hesabında karşısına çıktığını yani yine reklam aracılığıyla gördüğünü belirtti. Yani reklamlardan çektikleri tüketici hiç de azımsanacak bir kitle değil.

Ucuz ve çok çeşitli ürünleriyle ön plana çıkıyor.

Temu, otomatik diş macunu sıkma aletinden tutun muhabbet kuşu kıyafetlerine kadar aklınıza gelebilecek her türlü ama her türlü ürünü barındırıyor. En çok da pratik ev ürünleriyle ön plana çıkıyor. O TikTok’ta izlediğimiz Uzak Doğulu evlerindeki abidik gubidik eşyaların hepsini oradan bulabilirsiniz.

Birçoğumuzun evinde olmayan, Uzak Doğu ülkeleri dışında satıldığına pek rastlamadığımız, bize ilginç gelen ürünleri orada bulabildiğimiz için bu da popülerliğini artırıyor hâliyle.

Ucuz ve kıtaları aşıp geldiği düşünüldüğünde nispeten hızlı ulaşıyor.

Ürünler, piyasadaki fiyatlarının epey altında. Çok kaliteli bir şey beklememek gerekiyor elbette ama yine de şaşırtıcı derecede ucuz. Tabii bunun sebebinin kötü şartlar altında ucuz işçi çalıştırmalarından dolayı olduğunu söyleyerek Temu’dan alışveriş yapmayı reddeden pek çok insan da var.

Tüm bunların yanı sıra siparişler genellikle 12-25 gün içinde ulaşıyor. Katettiği yolculuğu ve gümrük sürecini hesaba kattığımızda hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Bir de sosyal medyada Temu hakkında çekilen “Ne aldım?” videoları da sitenin viral olmasında büyük bir etken oldu.

İşte tüm bu sepeler, Temu’nun bu kadar popülerleşmesine katkı sağladı. Siz daha önce Temu’dan alışveriş yaptınız mı veya yapmayı düşünüyor musunuz? Yorumlara yazın!

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