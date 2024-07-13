Siz de birkaç içki içtikten sonra birdenbire karnınızın kazındığını hissediyor musunuz? Eğer öyleyse yalnız değilsiniz çünkü bu durum oldukça yaygın!

Hafta boyunca spor yapıp yediklerinize dikkat ettiniz ve cuma akşamı arkadaşlarınızla birkaç içki içmeyi hak ettiğinizi düşündünüz.

Ancak gece sona ererken, birdenbire açlık hissi ile karşı karşıya kaldınız. Peki, neden alkol aldığımızda bu kadar aç hissederiz?

Vücudunuz alkolü sisteminizden atmak için yoğun bir şekilde çalışırken enerji harcar ve karaciğeriniz de vücudunuzun geri kalanına yeterince enerji sağlayamaz.

Vücudumuz, biz uyurken toksin olarak gördüğü alkolü kandan uzaklaştırmak için proteinler üretir. Sabah uyandığınızda vücudunuz mümkün olduğunca fazla kalori tüketmenizi ister.

Alkol; B12 vitamini, tiamin ve folat gibi bazı besin maddelerinin emilimini azaltabileceğinden, bu besin maddelerince zengin yiyecekler tüketmek iyi bir fikir olabilir.

Peki, vücudumuz neden böyle hissediyor?

Yapılan çalışmalar, Agouti-related peptide (AgRP) nöronlarının (açlık ve diğer işlevlerle ilgilenen özel nöronlar) alkol etkisi altında aktif hâle geldiğini gösterdi. Başka bir deyişle, beynimiz alkol etkisi altındayken aç olduğunu düşünüyor.

Beslenme uzmanlarına göre alkol aldıktan sonra sağlıksız yiyecekler yeme eğilimi, kilo alımına yol açabilir. İçki içmek yerine sağlıklı yiyecekler bulundurmak ve bol su içmek, açlığı engellemeye yardımcı olabilir.

Alkol aynı zamanda idrar söktürücü bir etkiye sahip olduğundan daha fazla idrar yapmanıza neden olur.

Kaybettiğiniz sıvıları yerine koymazsanız, susuz kalırsınız. Bazılarımız susuzluk hissini açlıkla karıştırıyor ve susuzluk hissini gidermek için yemek yiyor olabilir. Sonuçta hangimiz yapmadık ki?

Doktorların da aynı görüşte olduğunu ve düşük kan şekeri ile susuzluğun birleşiminin "her şeyi ye" moduna yol açabileceğini belirttiğini söylememizde fayda var.

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