Alkol aldığımızda sadece beynimiz ve ruh hâlimiz değişmez. Buna mesanemiz de eşlik eder. Özellikle alkollü mekânlardaki tuvalet sırasına bakınca da ne demek istediğimiz aslında ortada. Peki neden alkol aldıktan sonra çok sık işemeye gidiyoruz? Hatta bir soru daha: Neden alkolden aldıktan sonraki gün, ishal veya kabız oluyoruz?

Vücudumuzu her yönüyle etkilediği ortada. Tabii ki tüm bu değişimler, alınan alkol miktarının yanı sıra ne yediğimize göre de değişiyor.

Alkol aldıktan sonra tuvaletinizi yaparken artık vücudunuza tam olarak ne yaptığınızı biliyor olacaksınız.

Alkolün vücudumuza etkilerinden biri de hormon salınımını etkilemesi.

Alkol, antidiüretik hormon yani AHD (vazopressin hormonu) salınmasını engelliyor. İdrar söktürücü de diyebiliriz çünkü bu daha fazla işememize neden oluyor. Aslında AHD’ye çoğu zaman dua etmeliyiz. Kendisi, idrar yapmamızı engelleyen bir hormon.

Normalde beynimiz, böbreklerin suyu tutma zamanı geldiğinde AHD salgılar yani bizi aslında olup olmadık yerlerde korur da diyebiliriz. Ancak alkol, AHD’yi konu dışı bıraktığı için böbreklerle beyin arasında sinyal düştüğünden mesanemiz hızla çalışmaya başlar.

Alkol ve AHD süreci de aldığımız suyu aslında daha hızlı atmamıza neden oluyor.

İyi bir şey olmadığını biliyoruz çünkü vücudumuz su tutmadığında dehidrasyon yaşarız ve bu tehlikeli olabilir. Akşamdan kalma olduğumuzda kendimizi oldukça kötü hissedebiliriz çünkü yeterince su içmedik ve susuz bir şekilde de uyuduk.

Bu yüzden de alkol alımı ile su içmek de önerilir ya da yatmadan önce mutlaka su içmek gerektiği söylenir. Verdiğimizi almak lazım değil mi?

En çok idrara çıkmaya neden olan alkol hangisi?

İster şarap için ister bira, tüm alkoller sizi su atmaya zorlar. Ancak alkoller arasında da bazı farklılıklar var.

Bira, bu sıralamada öncelikli. Bira, likör veya şaraba göre daha düşük alkol oranına sahip olsa da daha fazla hacimde. İdrar hacmi de öncelikle içilen suyun hacmiyle belirleniyor. Bu da bira hacminin yaklaşık yüzde 94’üne karşılık geliyor. Yani yarım litre bira içtiğinizde bu neredeyse üç bardağa eşit su sağlar. Bu da idrar üretimini başlatmak için yeterli miktarda sıvı demek.

Alkol sadece idrarı değil dışkılamayı da etkiliyor?

Bazılarımız alkol sınırını aştıktan sonra ya kabız oluruz ya da ishal. Bazılarında durum değişikliği olmaz ancak bazılarında işler tersine döner. Viski ve votka gibi alkol oranı yüksek içecekler midedeki gıda hareketini yavaşlatırken şarap ve bira gibi nispeten daha düşük alkollü içecekler yiyeceklerin midedeki hareketini hızlandırıyor.

Ayrıca kronik içicilerin ince bağırsaklarında bakteriler aşırı çoğalma yaşayabilir ve bu da bakteri türüne göre dışkılamayı değiştirebilir.

Alkolün yanında yenilen gıdalar da dışkılamayı değiştiriyor.

Hamburger, patates kızartması gibi yağlı veya ağır yiyecekler, ishale yol açabilir. Tuvalette işkenceye neden olan diğer gıdalar ise sodalar, dondurma gibi süt ürünleri veya yüksek oranda işlenmiş atıştırmalıklar.

Özellikle ishale neden olan bir diğer etmen ise aç karnına alkol almak. Sistemde alkolü yavaşlatacak bir yiyecek yoksa vücudumuz daha hızlı emer ve işler. Bu da ertesi günü ishali kaçınılmaz hâle getirebilir.

Hepimizin alkol alımı veya ertesi gün uyguladığı taktikler farklı olsa da artık neden tuvaletle bu kadar haşır neşir olduğunuzu biliyorsunuz. Buna göre de artık su tüketim oranınıza ve yediklerinize dikkat etmenizde fayda var.

Vücudumuzda başka neler oluyor?