Almanya'da Dünyanın İlk 'Etsiz' Burger King'i Açılacak

Fast food restoran zinciri Burger King, Köln'deki bir şubelerinde 7-11 Haziran tarihleri arasında sadece bitkisel bazlı et ürünü satacaklarını açıkladı. Vegetarian Butcher ile işbirliği yapan restoran, bu kampanya ile birlikte bitkisel gıdalardan üretilen Chicken Royale sandviçini de tanıtmış olacak.

2018 yılında Unilever tarafından satın alınan Vegetarian Butcher, buğday gluteni ve soya gibi bitkisel ürünlerle elde edilen etlerinin 25 farklı ülkede yaygınlaşması için uzun süredir Burger King ile birlikte çalışıyordu. 2020 yılını eylül ayında bitkisel bazlı vegan tavuk nugget seçeneğini menüsüne ekleyen Burger King, Almanya'da sadece bitkisel gıdalarla üretilen ürünlerini satacak yeni bir şube açacaklarını açıkladı.

Köln şehrindeki açılacak şube için alınan bu karar, sadece 7-11 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyanın en büyük hedeflerinden birisi, Burger King'in tamamen bitkisel et ile üretilmiş Chicken Royale sandviçini tüm Köln'e tanıtmak ve aynı zamanda bitkisel ve hayvansal ürünlerin arasında fazla bir tat farklı olmadığını kanıtlamak.

Burger King bu kampanya ile birlikte bitkisel bazlı Chicken Royale sandviçini Almanya'ya tanıtacak

Burger King, 2020 yılının Eylül ayından beri vegan sosları, bitkisel etten yapılan Rebel Whopper ve soya soslu nugget seçenekleri ile birlikte veganlara da hitap eden bir fast food zinciri haline gelmişti. Kanada, ABD, Güney Kore, Japonya ve Filipinler'de vegan ürün seçenekleriyle dikkat çeken Burger King, ürün gamına ekleyeceği yeni bitkisel bazlı Chicken Royale ile birlikte 5 gün boyunca Köln'deki şubesinde sadece bitkisel bazlı et satışı gerçekleşecek.

Köln'deki şubede satılacak tüm etler bitkisel bazlı olacakken, kullanılan süt ve süt ürünlerinin de vegan olup olmayacağı açıklanmadı. Burger King, veganların kalbini tamamen fethetmek istiyorsa sadece etlerini değil, süt ve süt ürünlerini de vegan alternatifleri ile değiştirmesi gerekiyor. Köln'deki şubelerinde gerçekleşecek bu kampanyanın bitkisel et tedariğini, uzun süredir Burger King ile birlikte kampanyalar yürüten Vegetarian Butcher üstleniyor.