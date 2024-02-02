Axiom Space, Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu ekibin bugün ISS'e veda edeceklerini açıklamıştı. Veda töreni, saat 17.50 itibarıyla başladı ve canlı yayımlandı.

Haftalardır gündemden düşmeyen Türk Astronot Alper Gezeravcı, ISS'e veda ediyor. Alper Gezeravcı ile beraberindekileri uzaya götüren şirket olan Axiom, Türkiye saati ile 17.50'de Ax-3 ekibi için bir veda töreni gerçekleştirdi. Dünya'ya dönüş öncesi gerçekleştirilen tören canlı yayımlandı..

Yaklaşık 2 haftadır uzayda bulunan Gezeravcı, bu süreçte 13 deney gerçekleştirdi. Alper Gezeravcı ile beraberindeki ekip, ABD'nin Orlando kentinin açıklarına iniş yapacaklar.

Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı uğurlama töreni:

Gezeravcı ve ekibi, yaklaşık 13 dakika süren yayında kısa kısa açıklamalarda bulundu. Ax-3 mürettebatı, kendilerini 14 gün boyunca istasyonda ağırlayan Expedition 70 ekibine teşekkürlerini iletti. Gezeravcı da ekibe teşekkür ederken Türkçe açıklama da yaptı: “Gerçekleştirdiğimiz bu görevin geleceğimizin teminatı gençlerimiz için ilham verici bir başlangıç olmasını diliyorum. Bu bir hikâyenin başlangıç noktasıydı. Bundan sonraki yolumuz, milletimize hayırlı olsun.”

Alper Gezeravcı ve ekibi ne zaman Dünya'ya dönecek?

Ax-3 ekibinin yarın, yani 3 Şubat Cumartesi günü TSİ 14.00'te Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması planlanıyor. Yolculuğun, bir aksilik çıkmazsa 12 saat sürmesi bekleniyor. Yani muhtemelen cumartesiyi pazara bağlayan gece 02.00 sularında yüzeye dönmüş olacaklar.

Alper Gezeravcı ile beraberindekiler, yaklaşık 2 hafta süren uzay yolculuğunu SpaceX'in geliştirdiği Dragon isimli kapsülle gerçekleştirdiler. Dönüşte de aynı kapsül kullanılacak. Uzaya giden ilk Türk vatandaşı olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı'nın Türkiye'ye döndükten sonra neler anlatacağı şimdiden merak konusu.