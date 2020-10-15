Amazfit, yeni akıllı saati Bip U'yu, düzenlediği bir etkinlikte duyurdu. Bazı ülkelerde an itibarıyla satın alınabilen akıllı saat, uygun fiyatına rağmen gelişmiş özellik paleti ile tüketicileri etkilemeyi hedefliyor.

Giyilebilir teknolojik ürün sektörünün popüler temsilcilerinden Amazfit, yeni bir akıllı saat duyurdu. "Bip U" olarak isimlendirilen bu akıllı saat, uygun sayılabilecek fiyatına rağmen sunduğu özelliklerle tüketicilerin beğenisini kazanacak gibi görünüyor. Peki bu akıllı saat, tüketicilere neler vadediyor?

Amazfit Bip U, 1.43 inç büyüklüğünde TFT LCD ekrana sahip. 320 x 320 piksel çözünürlük sunan bu renkli ekran, özel bir kaplamaya sahip. Bu kaplama, akıllı saatin ekranı üzerinde parmak izi lekesi oluşumunu engelliyor. Sahip olduğu Corning Gorilla Glass 3 korumasıyla çizik ve kırıklara karşı dayanıklı olan saat, 50'den fazla görüntüleme tasarımıyla da tüketicileri etkileyecek gibi görünüyor.

Karşınızda Amazfit Bip U

Amazfit'in yeni akıllı saati, 60'tan fazla spor aktivitesinin takibini yapabiliyor. Pek çok akıllı saatte olduğu koşu, yürüyüş, yüzme ve bisiklet sürme gibi spor aktivitelerinin takibini zaten yapabilen saat, kickboks, dans, buz pateni ve yoga gibi aktivitelerin takibini de gerçekleştirebiliyor. Bip U, bu özelliklerine ek olarak kalp atış hızı, kandaki oksijen miktarı, harcanan kalori, aktif saatler ve adet döngülerinin takip edilmesine de imkan tanıyor.

Amazfit Bip U'nun dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de nefes takibi yapabiliyor oluşu. Bu bağlamda stresin düzenlenmesi ve rahatlanılması için nefes egzersiz takviyelerinde bulunan akıllı saat, elde edilen tüm verileri de genel sağlık durumunun anlaşılmasında yardımcı olabilen değerlere dönüştürebiliyor. Amazfit yetkililerine göre bu akıllı saat, tam şarjla 9 güne kadar kullanım imkanı sunuyor. Saatin ağırlığı ise sadece 31 gram olarak belirlendi.

Amazfit Bip U'nun pek çok tüketicinin hoşuna gidecek özelliklerinden bir tanesi de 50 metreye kadar 5 ATM su basıncına dayanıklı olması. Yani bu akıllı saat kolay kolay su geçirmiyor.

Tüm bu etkileyici özelliklere sahip olan Amazfit Bip U, üç farklı renk seçeneğiyle satın alınabiliyor. Bu renkler, yeşil, pembe ve siyah olarak karşımıza çıkıyor. An itibarıyla Hindistan'daki tüketiciler tarafından satın alınabilen Amazfit'in yeni akıllı saatinin fiyatı ise 55 dolar (yaklaşık 440 TL + vergiler) olarak açıklandı.