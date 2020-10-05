Fossil, Yeni Nesil Gen 5E Akıllı Saatlerini Tanıttı

Amerika merkezli saat tasarımcısı ve üreticisi Fossil, 44 mm ve 42 mm olmak üzere iki farklı kadran boyutu sunan yeni Gen 5E akıllı saatlerini tanıttı. Yeni nesil saatler, kadran boyutu dışında önceki nesille benzer özellikler taşıyor.

Giyilebilir teknolojik ürünlere ve özellikle akıllı saatlere olan ilgi her geçen gün daha da artıyor. Şu anda Apple, Apple Watch adını verdiği akıllı saatleriyle sektöre yön verse de teknoloji devine alternatif sunan birçok farklı üretici bulunuyor. Bunlardan biri de saat sektörünün tecrübeli isimlerinden Fossil.

Gen 5 adı verilen akıllı saat modellerini geçtiğimiz yıl duyuran firma, şimdiyse Gen 5E adlı yeni nesil akıllı saatlerini duyurdu. Gen 5E serisini bir önceki nesilden ayıran en büyük farkıysa daha küçük kadran boyutları. Bu noktada önceki nesilde yalnızca 44 mm'lik boyut sunan şirket, yeni modellerinde 44 mm ve 42 mm olmak üzere iki farklı boyut seçeneğini müşterilere sunuyor.

Fossil Gen 5E akıllı saatler neler sunuyor?

Daha küçük boyutlarda olmasına rağmen Fossil, 42 mm'lik Gen 5E modellerinin Gen 5 ile aynı özellikleri sunacağını iddia ediyor. Bu noktada boyut farkının iki nesil arasındaki en büyük değişiklik olduğunu ve teknik özellik açısından her iki serinin de benzer olduğunu söyleyebiliriz.

Özelliklerden de bahsetmek gerekirse Fossil 5E saatler, gücünü Snapdragon Wear 3100 platformundan alıyor ve 1 GB dahili bellekle destekleniyor. Google'ın Android temelli WearOS işletim sistemini kullanan saatlerin dikkat çeken diğer özellikleri arasında telefon aramalarını yanıtlayabilmek için yerleşik bir hoparlör, yeniden tasarlanmış arayüz, yerleşik sağlık izleme uygulamaları, NFC, akıllı pil modu ve suya dayanıklılık yer alıyor.

Fossil Gen 5E serisinde erkekler için 44 mm kadrana sahip üç farklı model ve kadınlar için 42 mm kadrana sahip dört farklı model bulunuyor. Fiyat noktasında ise tüm Gen 5E modellerinin fiyatının 249 dolar (1.932 TL) olacağı belirtildi.