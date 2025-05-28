Mouse Pad'den Ekran Koruyucuya Amazon'da 200 TL ve Altına Alabileceğiniz Kullanışlı Ürünler

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Amazon'da fiyatı 200 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Fiyatı ve işlevselliği düşünüldüğünde herkesin ihtiyaç duyabileceği bu ürünlere aşağıdan göz atabilir, ihtiyacınız olanları satın alabilirsiniz. 200 TL altında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. 

''Bu içerik 28.05.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Pi&Go Oral B Şarjlı Diş Fırçası Saklama Kabı 

Pi&Go Oral B Şarjlı Diş Fırçası Saklama Kabı

Seyahate, işe ya da okula giderken hayatınızı kurtaracak olan Pi&Go diş fırçası saklama kabı, Oral B markasının D100, D103, D150 ve Pro serisi gibi birçok modeliyle uyumlu. Ürün, 131,00 TL fiyatıyla listemizin ilk sırasında yerini alıyor. 

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WellHise L02 2 Hareket Sensörlü Lamba 

WellHise L02 2 Hareket Sensörlü Lamba 

Sensörü sayesinde hareket gördüğü zaman yanan WellHise ışığın 0-3 metre algılama mesafesi ve120° algılama açısı bulunuyor. 2 farklı renk seçeneği de bulunan bu ürün, 139,50 TL'ye düşmüş durumda.

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Orret Home 4 Adet Kendinden Yapışkanlı Kablo Yönetim Klipsi 

 Orret Home 4 Adet Kendinden Yapışkanlı Kablo Yönetim Klipsi 

Televizyonunuzun, bilgisayarınızın ya da evinizdeki diğer kabloların düzenli bir şekilde durmasını istiyorsanız tam size göre bir ürünle devam ediyoruz. İz bırakmayan yapışkana sahip Orret Home klipsler, kablo karışıklığını önlüyor. Ürünü satın almak isterseniz şimdi 102,49 TL.

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Echorin USB C'den USB C'ye Örgülü Hızlı Şarj ve Data Kablosu 

Echorin USB C'den USB C'ye Örgülü Hızlı Şarj ve Data Kablosu 

60W gücü ve 480 Mbps veri aktarım hızıyla dikkat çeken Echorin kablo, farklı cihazlarla geniş uyumluluğa sahip. Örgü yapıdaki bu ürün, 169,90 TL'ye satışta.

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Inca IMP-016 Mouse Pad

Inca IMP-016 Mouse Pad

Kaymaz kauçuk tabanı ve pürüzsüz yapısı sayesinde oyun deneyiminizi ikiye katlayacak Inca mouse pad, 186,99 TL fiyatıyla hesaplı mouse pad arayanların tercihi oluyor. 

Babilden Apple iPhone ile Uyumlu Ekran Koruyucu Cam

Babilden Apple iPhone ile Uyumlu Ekran Koruyucu Cam

iPhone 13, 14 ve 16 ile uyumlu olan Babilden ekran koruyucu, 9H sertlik derecesinde temperli camdan üretilmiş. Parmak izi önleyici ve otomatik hizalama da bulunan bu ürün, 169,90 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

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Orret Home 25 Parça Hassas Tornavida Seti

Orret Home 25 Parça Hassas Tornavida Seti

 Bilgisayar, cep telefonu, tablet, gözlük, saat ve diğer elektronik cihazların tamiri için ideal olan Orret Home set, 24 farklı uca sahip. Bir cüzdan kadar küçük olan bu ürün, 138,00 TL fiyatıyla listemizin son sırasını yerini alıyor. 

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