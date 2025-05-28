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Seyahate, işe ya da okula giderken hayatınızı kurtaracak olan Pi&Go diş fırçası saklama kabı, Oral B markasının D100, D103, D150 ve Pro serisi gibi birçok modeliyle uyumlu. Ürün, 131,00 TL fiyatıyla listemizin ilk sırasında yerini alıyor.

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Sensörü sayesinde hareket gördüğü zaman yanan WellHise ışığın 0-3 metre algılama mesafesi ve120° algılama açısı bulunuyor. 2 farklı renk seçeneği de bulunan bu ürün, 139,50 TL'ye düşmüş durumda.

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Televizyonunuzun, bilgisayarınızın ya da evinizdeki diğer kabloların düzenli bir şekilde durmasını istiyorsanız tam size göre bir ürünle devam ediyoruz. İz bırakmayan yapışkana sahip Orret Home klipsler, kablo karışıklığını önlüyor. Ürünü satın almak isterseniz şimdi 102,49 TL.

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60W gücü ve 480 Mbps veri aktarım hızıyla dikkat çeken Echorin kablo, farklı cihazlarla geniş uyumluluğa sahip. Örgü yapıdaki bu ürün, 169,90 TL'ye satışta.

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Kaymaz kauçuk tabanı ve pürüzsüz yapısı sayesinde oyun deneyiminizi ikiye katlayacak Inca mouse pad, 186,99 TL fiyatıyla hesaplı mouse pad arayanların tercihi oluyor.

iPhone 13, 14 ve 16 ile uyumlu olan Babilden ekran koruyucu, 9H sertlik derecesinde temperli camdan üretilmiş. Parmak izi önleyici ve otomatik hizalama da bulunan bu ürün, 169,90 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

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Bilgisayar, cep telefonu, tablet, gözlük, saat ve diğer elektronik cihazların tamiri için ideal olan Orret Home set, 24 farklı uca sahip. Bir cüzdan kadar küçük olan bu ürün, 138,00 TL fiyatıyla listemizin son sırasını yerini alıyor.

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