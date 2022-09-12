Amazon'un ülkemizde halen kullanılamayan sesli asistanı Alexa, en sonunda Türkiye'ye geliyor olabilir! Amazon, bazı kullanıcılara Alexa'nın ülkemizdeki deneyimini geliştirmek için bir ön izleme bağlantısı gönderdi.

Amazon’un ilk olarak 2014 yılında piyasaya sürdüğü yapay zekâ destekli sesli asistanı Alexa, ne yazık ki halen ülkemizde kullanılamıyor. Pek çok kişinin uzun süredir Türkçe dil desteğiyle birlikte beklediği Alexa asistanından bugün önemli bir haber geldi. Teknoloji editörü Mesut Çevik, Amazon Alexa’nın Türkiye’ye gelmek üzere olduğunu gösteren bir paylaşım yaptı.

Amazon tarafından Mesut Çevik’e gönderilen e-postada şirket, Alexa’nın Türkiye’deki ön izleme sürümü için bir davet bağlantısı sundu. E-postada “Amazon, sizi Alexa’nın geleceğini şekillendirmek için özel bir role davet ediyor!” ifadelerine yer verildi. E-postada yer alan açıklamalar şu şekildeydi:

Alexa'nın yakında Türkiye'ye gelebileceğini gösteren o mesaj:

“Amazon, sizi Alexa’nın geleceğini şekillendirmek için özel bir role davet ediyor!

Ekranlı Echo cihazları bir dizi Alexa özelliğini keşfetmekle ilgilenecek ve hakkında bize geri bildirimde bulunacak kişileri arıyoruz. Türkiye'deki müşterilere sunduğumuz deneyimi iyileştirmeye yardımcı olmak için girdilerinizi ve Alexa ile olan etkileşimlerinizi kullanacağız.

Alexa Preview'e katılmak ister misiniz? Bu kolay. Bu e-postayı aldıktan sonraki 7 gün içinde aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ilginizi onaylamanız yeterlidir. Katılmayı seçerseniz, önümüzdeki haftalarda sonraki adımlarla bilgilendirileceksiniz.”

Alexa, ülkemizde kullanılamıyor olsa da dileyen kullanıcılar Amazon’un Echo cihazını satın alarak sadece temel komutlarla birlikte bu deneyimden yararlanabiliyorlar. Fakat Amazon’un yeni e-postasına bakacak olursak, Alexa çok yakın zamanda Türkiye’de de kullanılabilir olacak. Tabii bu sürecin birkaç ayı bile bulmasını bekleyebiliriz. Türkçe dil desteği hakkındaysa henüz bir bilgi bulunmuyor.