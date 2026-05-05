Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

7500 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon HONOR Play 80 Plus Tanıtıldı

HONOR, uygun fiyata 7500 mAh batarya gibi üst düzey özellikler sunabilen yeni telefonu Play 80 Plus'ı tanıttı.

7500 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon HONOR Play 80 Plus Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Ülkemizde de kullanıcıların çok ilgisini çeken bir marka olmayı başaran HONOR, yeni modelleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şimdi ise şirket, bütçe dostu bir telefon olarak nitelendirebileceğimiz Play 80 Plus ismini verdiği yeni telefonunu gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen tanıttı.

Orta segmentte konumlanan HONOR Play 80 Plus modeli, üst düzey özelliklere sahip. Tabii ki diğer HONOR cihazlar gibi silikon karbon teknolojisi sayesinde bataryasıyla dikkat çekiyor. Telefonun ön tarafında delikli ekran tasarımına, arkada ise pil şeklinde tasarlanan bir ada içine yerleştirilen 2’li kameraya sahip olduğunu belirtelim.

İçerikten Görseller

7500 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon HONOR Play 80 Plus Tanıtıldı
honor1

HONOR Play 80 Plus teknik özellikleri

honor1
Ekran 6,61 inç, HD+, 120 Hz, 1010 nit, LCD
İşlemci Snapdragon 4 Gen 4
RAM 6/8 GB
Depolama 128/256 GB
Arka kamera 13 MP (f/1.8) + yardımcı sensör
Ön kamera 5 MP
Batarya 7500 mAh (45W)
İşletim sistemi MagicOS 10.0 (Android 16)

Mavi, altın ve siyah renklerle piyasaya sürülecek HONOR Play 80 Plus’ın 6/128 GB’lık başlangıç versiyonu 249 dolardan Çin’de satışa çıktı. 8/256 GB versiyon ise 307 dolara satılıyor.

Dünyada En Çok Satan Akıllı Telefon Modelleri Açıklandı: Apple mı, Samsung mu? Dünyada En Çok Satan Akıllı Telefon Modelleri Açıklandı: Apple mı, Samsung mu?

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Sudan Ucuz Fiyata İyi Özellikler Sunan Tablet Redmi Pad 2 9.7 Tanıtıldı

Sudan Ucuz Fiyata İyi Özellikler Sunan Tablet Redmi Pad 2 9.7 Tanıtıldı

Tüm iPhone 17 Modellerinin Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Tüm iPhone 17 Modellerinin Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

10.200 mAh'lik Devasa Bataryaya Sahip Bütçe Dostu Telefon vivo Y600 Pro Tanıtıldı

10.200 mAh'lik Devasa Bataryaya Sahip Bütçe Dostu Telefon vivo Y600 Pro Tanıtıldı

Samsung Kamera Düzenini Değiştiriyor: S27 Ultra’da Bir Kamera Eksilebilir

Samsung Kamera Düzenini Değiştiriyor: S27 Ultra’da Bir Kamera Eksilebilir

Acayip Uygun Fiyata 120 Hz Ekran, 6000 mAh Batarya Sunan POCO C81 Pro Tanıtıldı

Acayip Uygun Fiyata 120 Hz Ekran, 6000 mAh Batarya Sunan POCO C81 Pro Tanıtıldı

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

Samsung, Galaxy S27'de Yıllardır Aynı Kalan Kamera Tasarımını Değiştirmeyi Planlıyor

Samsung, Galaxy S27'de Yıllardır Aynı Kalan Kamera Tasarımını Değiştirmeyi Planlıyor

Akıllı Telefon Honor

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Hyundai Fiyat Listesi Açıklandı: B-SUV İsteyen Bayon'u Kaçırmasın

Mayıs 2026 Hyundai Fiyat Listesi Açıklandı: B-SUV İsteyen Bayon'u Kaçırmasın

Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçti

Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçti

NASA, Dünyanın Dört Bir Yanındaki Yer Yüzü Şekilleriyle İsminizi Yazabileceğiniz Web Sitesi Açtı

NASA, Dünyanın Dört Bir Yanındaki Yer Yüzü Şekilleriyle İsminizi Yazabileceğiniz Web Sitesi Açtı

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com