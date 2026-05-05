HONOR, uygun fiyata 7500 mAh batarya gibi üst düzey özellikler sunabilen yeni telefonu Play 80 Plus'ı tanıttı.

Ülkemizde de kullanıcıların çok ilgisini çeken bir marka olmayı başaran HONOR, yeni modelleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şimdi ise şirket, bütçe dostu bir telefon olarak nitelendirebileceğimiz Play 80 Plus ismini verdiği yeni telefonunu gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen tanıttı.

Orta segmentte konumlanan HONOR Play 80 Plus modeli, üst düzey özelliklere sahip. Tabii ki diğer HONOR cihazlar gibi silikon karbon teknolojisi sayesinde bataryasıyla dikkat çekiyor. Telefonun ön tarafında delikli ekran tasarımına, arkada ise pil şeklinde tasarlanan bir ada içine yerleştirilen 2’li kameraya sahip olduğunu belirtelim.

HONOR Play 80 Plus teknik özellikleri

Ekran 6,61 inç, HD+, 120 Hz, 1010 nit, LCD İşlemci Snapdragon 4 Gen 4 RAM 6/8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 13 MP (f/1.8) + yardımcı sensör Ön kamera 5 MP Batarya 7500 mAh (45W) İşletim sistemi MagicOS 10.0 (Android 16)

Mavi, altın ve siyah renklerle piyasaya sürülecek HONOR Play 80 Plus’ın 6/128 GB’lık başlangıç versiyonu 249 dolardan Çin’de satışa çıktı. 8/256 GB versiyon ise 307 dolara satılıyor.