Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Tüm iPhone 17 Modellerinin Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Apple, iPhone 17 ailesinin Türkiye fiyatlarını artırdı. Zamla birlikte iPhone 17, iPhone 17e, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin başlangıç fiyatları yükseldi. AirPods tarafında da bazı modeller zamlandı.

Tüm iPhone 17 Modellerinin Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple Türkiye, bugün itibarıyla iPhone 17 ailesinin fiyatlarında yeni bir güncellemeye gitti. Bu güncelleme de tahmin edebileceğiniz üzere kullanıcıların pek hoşuna gidecek türden değil. Çünkü serideki tüm modellerin başlangıç fiyatları zamlandı.

Yapılan fiyat artışı; iPhone 17e, iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerini kapsıyor. Yani iPhone 17 ailesine Türkiye’de sahip olmak isteyen kullanıcıların artık daha yüksek fiyatları gözden çıkarması gerekecek.

iPhone 17 ailesinin Türkiye fiyatları ne kadar oldu?

Apple’ın yeni fiyat listesine baktığımızda giriş seviyesi model olarak konumlandırılan iPhone 17e’nin bile 60 bin TL sınırına dayandığını görüyoruz. Modelin başlangıç fiyatı 54.999 TL’den 59.999 TL’ye yükseldi.

Standart iPhone 17 tarafında da 7 bin TL’lik bir artış var. Daha önce 77.999 TL’den başlayan fiyatlarla satılan model, zam sonrasında 84.999 TL’den başlayan fiyatlarla listelenmeye başladı. 2 TB iPhone 17 Pro Max'in fiyatıysa 189 bin TL'yi buldu.

iPhone 17 modellerinin eski ve yeni Türkiye başlangıç fiyatları

Model Önceki Başlangıç Fiyatı Yeni Başlangıç Fiyatı Zam Miktarı
iPhone 17e 54.999 TL 59.999 TL 5.000 TL
iPhone 17 77.999 TL 84.999 TL 7.000 TL
iPhone Air 97.999 TL 107.999 TL 10.000 TL
iPhone 17 Pro 107.999 TL 119.999 TL 12.000 TL
iPhone 17 Pro Max 119.999 TL 132.999 TL 13.000 TL

iPhone 17e'nin zamlı fiyatı şu şekilde:

Depolama kapasitesi Eski Fiyatı Yeni Fiyatı Zam Oranı
256 GB 54.999 TL 59.999 TL %9,09
512 GB 66.999 TL 73.999 TL %10,45

iPhone 17'nin zamlı fiyatı şu şekilde:

Depolama kapasitesi Eski Fiyatı Yeni Fiyatı Zam Oranı
256 GB 77.999 TL 84.999 TL %8,97
512 GB 89.999 TL 98.999 TL %10,00

iPhone Air'ın zamlı fiyatı şu şekilde:

Depolama kapasitesi Eski Fiyatı Yeni Fiyatı Zam Oranı
256 GB 97.999 TL 107.999 TL %10,20
512 GB 109.999 TL 121.999 TL %10,91
1 TB 121.999 TL 135.999 TL %11,48

iPhone 17 Pro'nun zamlı fiyatı şu şekilde:

Depolama kapasitesi Eski Fiyatı Yeni Fiyatı Zam Oranı
256 GB 107.999 TL 119.999 TL %11,11
512 GB 119.999 TL 133.999 TL %11,67
1 TB 131.999 TL 147.999 TL %12,12

iPhone 17 Pro Max'in zamlı fiyatı şu şekilde:

Depolama kapasitesi Eski Fiyatı Yeni Fiyatı Zam Oranı
256 GB 119.999 TL 132.999 TL %10,83
512 GB 131.999 TL 146.999 TL %11,36
1 TB 143.999 TL 160.999 TL %11,81
2 TB 168.999 TL 188.999 TL %11,83

Apple, bazı AirPods modellerine de zam yaptı

Apple’ın zam kararı yalnızca iPhone 17 ailesiyle sınırlı kalmadı. Şirket, kablosuz kulaklık tarafında da bazı ürünlerin fiyatlarını yukarı çekti. AirPods 4’ün başlangıç fiyatı 7.999 TL’den 8.999 TL’ye yükseldi.

AirPods Pro 3 tarafında ise fiyat 13.999 TL’den 15.499 TL’ye çıkarıldı. Yani bu modelde 1.500 TL’lik bir artış yapıldı. Buna karşılık Apple, AirPods Max 2’nin fiyatını değiştirmedi.

Zam gelen AirPods modelleri

Model Önceki Fiyat Yeni Fiyat Zam Miktarı
AirPods 4 7.999 TL 8.999 TL 1.000 TL
AirPods Pro 3 13.999 TL 15.499 TL 1.500 TL
AirPods Max 2 Değişmedi Değişmedi Değişmedi

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Sudan Ucuz Fiyata İyi Özellikler Sunan Tablet Redmi Pad 2 9.7 Tanıtıldı

Sudan Ucuz Fiyata İyi Özellikler Sunan Tablet Redmi Pad 2 9.7 Tanıtıldı

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

10.200 mAh'lik Devasa Bataryaya Sahip Bütçe Dostu Telefon vivo Y600 Pro Tanıtıldı

10.200 mAh'lik Devasa Bataryaya Sahip Bütçe Dostu Telefon vivo Y600 Pro Tanıtıldı

Samsung Kamera Düzenini Değiştiriyor: S27 Ultra’da Bir Kamera Eksilebilir

Samsung Kamera Düzenini Değiştiriyor: S27 Ultra’da Bir Kamera Eksilebilir

Acayip Uygun Fiyata 120 Hz Ekran, 6000 mAh Batarya Sunan POCO C81 Pro Tanıtıldı

Acayip Uygun Fiyata 120 Hz Ekran, 6000 mAh Batarya Sunan POCO C81 Pro Tanıtıldı

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

Samsung, Galaxy S27'de Yıllardır Aynı Kalan Kamera Tasarımını Değiştirmeyi Planlıyor

Samsung, Galaxy S27'de Yıllardır Aynı Kalan Kamera Tasarımını Değiştirmeyi Planlıyor

Samsung Kararını Değiştirmedi: Galaxy S27 İki Farklı işlemci ile Gelecek

Samsung Kararını Değiştirmedi: Galaxy S27 İki Farklı işlemci ile Gelecek

Apple Akıllı Telefon iPhone Telefon airpods Fiyat

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçti

Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçti

NASA, Dünyanın Dört Bir Yanındaki Yer Yüzü Şekilleriyle İsminizi Yazabileceğiniz Web Sitesi Açtı

NASA, Dünyanın Dört Bir Yanındaki Yer Yüzü Şekilleriyle İsminizi Yazabileceğiniz Web Sitesi Açtı

Mayıs 2026 Hyundai Fiyat Listesi Açıklandı: B-SUV İsteyen Bayon'u Kaçırmasın

Mayıs 2026 Hyundai Fiyat Listesi Açıklandı: B-SUV İsteyen Bayon'u Kaçırmasın

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com