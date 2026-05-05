Apple, iPhone 17 ailesinin Türkiye fiyatlarını artırdı. Zamla birlikte iPhone 17, iPhone 17e, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin başlangıç fiyatları yükseldi. AirPods tarafında da bazı modeller zamlandı.

Apple Türkiye, bugün itibarıyla iPhone 17 ailesinin fiyatlarında yeni bir güncellemeye gitti. Bu güncelleme de tahmin edebileceğiniz üzere kullanıcıların pek hoşuna gidecek türden değil. Çünkü serideki tüm modellerin başlangıç fiyatları zamlandı.

Yapılan fiyat artışı; iPhone 17e, iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerini kapsıyor. Yani iPhone 17 ailesine Türkiye’de sahip olmak isteyen kullanıcıların artık daha yüksek fiyatları gözden çıkarması gerekecek.

iPhone 17 ailesinin Türkiye fiyatları ne kadar oldu?

Apple’ın yeni fiyat listesine baktığımızda giriş seviyesi model olarak konumlandırılan iPhone 17e’nin bile 60 bin TL sınırına dayandığını görüyoruz. Modelin başlangıç fiyatı 54.999 TL’den 59.999 TL’ye yükseldi.

Standart iPhone 17 tarafında da 7 bin TL’lik bir artış var. Daha önce 77.999 TL’den başlayan fiyatlarla satılan model, zam sonrasında 84.999 TL’den başlayan fiyatlarla listelenmeye başladı. 2 TB iPhone 17 Pro Max'in fiyatıysa 189 bin TL'yi buldu.

iPhone 17 modellerinin eski ve yeni Türkiye başlangıç fiyatları

Model Önceki Başlangıç Fiyatı Yeni Başlangıç Fiyatı Zam Miktarı iPhone 17e 54.999 TL 59.999 TL 5.000 TL iPhone 17 77.999 TL 84.999 TL 7.000 TL iPhone Air 97.999 TL 107.999 TL 10.000 TL iPhone 17 Pro 107.999 TL 119.999 TL 12.000 TL iPhone 17 Pro Max 119.999 TL 132.999 TL 13.000 TL

iPhone 17e'nin zamlı fiyatı şu şekilde:

Depolama kapasitesi Eski Fiyatı Yeni Fiyatı Zam Oranı 256 GB 54.999 TL 59.999 TL %9,09 512 GB 66.999 TL 73.999 TL %10,45

iPhone 17'nin zamlı fiyatı şu şekilde:

Depolama kapasitesi Eski Fiyatı Yeni Fiyatı Zam Oranı 256 GB 77.999 TL 84.999 TL %8,97 512 GB 89.999 TL 98.999 TL %10,00

iPhone Air'ın zamlı fiyatı şu şekilde:

Depolama kapasitesi Eski Fiyatı Yeni Fiyatı Zam Oranı 256 GB 97.999 TL 107.999 TL %10,20 512 GB 109.999 TL 121.999 TL %10,91 1 TB 121.999 TL 135.999 TL %11,48

iPhone 17 Pro'nun zamlı fiyatı şu şekilde:

Depolama kapasitesi Eski Fiyatı Yeni Fiyatı Zam Oranı 256 GB 107.999 TL 119.999 TL %11,11 512 GB 119.999 TL 133.999 TL %11,67 1 TB 131.999 TL 147.999 TL %12,12

iPhone 17 Pro Max'in zamlı fiyatı şu şekilde:

Depolama kapasitesi Eski Fiyatı Yeni Fiyatı Zam Oranı 256 GB 119.999 TL 132.999 TL %10,83 512 GB 131.999 TL 146.999 TL %11,36 1 TB 143.999 TL 160.999 TL %11,81 2 TB 168.999 TL 188.999 TL %11,83

Apple, bazı AirPods modellerine de zam yaptı

Apple’ın zam kararı yalnızca iPhone 17 ailesiyle sınırlı kalmadı. Şirket, kablosuz kulaklık tarafında da bazı ürünlerin fiyatlarını yukarı çekti. AirPods 4’ün başlangıç fiyatı 7.999 TL’den 8.999 TL’ye yükseldi.

AirPods Pro 3 tarafında ise fiyat 13.999 TL’den 15.499 TL’ye çıkarıldı. Yani bu modelde 1.500 TL’lik bir artış yapıldı. Buna karşılık Apple, AirPods Max 2’nin fiyatını değiştirmedi.

Zam gelen AirPods modelleri