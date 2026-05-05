Opel’in Mayıs 2026 fiyat listesi açıklandı. Bu ay en dikkat çeken gelişme Opel Astra’nın listede yer almaması oldu. Corsa, Mokka, Frontera ve Grandland ailesinde kampanyalı fiyatlar ve lansmana özel fırsatlar öne çıkıyor.

Opel, Mayıs 2026'da geçerli olacak güncel binek otomobil fiyatlarını paylaştı. Markanın fiyat listesinde Corsa, Corsa Elektrik, Frontera, Frontera Elektrik, Mokka, Mokka GSE, Grandland ve Grandland Elektrik modelleri yer aldı. Yılların eskitemediği Astra ise Mayıs 2026 itibarıyla satış listesinden çıkarılmış görünüyor.

Bu içerikte Opel’in Mayıs 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı motor-donanım seçeneklerini ve opsiyon kalemlerini inceliyoruz.

Opel fiyat listesi - Mayıs 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Mayıs 2026) Kampanyalı Fiyatı Corsa 1.535.000 TL 1.395.000 TL Corsa Elektrik 2.101.000 TL - Frontera 2.221.000 TL - Frontera Elektrik 1.894.000 TL 1.600.000 TL Mokka 1.988.000 TL - Mokka GSE 3.570.000 TL 3.250.000 TL Grandland 3.102.000 TL - Grandland Elektrik 3.460.000 TL 3.872.000 TL

Corsa fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.2 100 HP Benzin Edition, MT6 1.535.000 TL 1.395.000 TL Hybrid 1.2 110 (100 HP) Edition, e-DCT6 1.999.000 TL - Hybrid 1.2 145 (136 HP) GS, e-DCT6 2.119.000 TL -

Corsa, Opel’in şehir içi kullanıma odaklanan kompakt hatchback modeli olarak Mayıs 2026 listesinde yerini koruyor. Benzinli manuel versiyon kampanyalı fiyatla öne çıkarken, hibrit motorlu Edition ve GS seçenekleri de ürün gamında bulunuyor. Model, günlük kullanımda pratiklik arayan kullanıcıları hedefliyor.

Corsa opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 7.000 TL Tüm Donanımlar Grafik Gri 7.000 TL Tüm Donanımlar Siyah Tavan 7.000 TL GS Panoramik Cam Tavan 20.000 TL GS Güvenlik Paketi 12.000 TL GS Ultimate Paket 28.000 TL GS

Corsa Elektrik fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 100 kW Elektrik GS 2.101.000 TL -

Corsa Elektrik, Corsa ailesinin tamamen elektrikli versiyonu olarak listede ayrı bir konumda yer alıyor. Kompakt gövde yapısı ve elektrikli motor seçeneğiyle özellikle şehir içi kullanımda sessiz ve pratik bir alternatif sunuyor. Mayıs ayında model için finansman desteği de paylaşılmış durumda.

Corsa Elektrik opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 7.000 TL GS Grafik Gri 7.000 TL GS Siyah Tavan 7.000 TL GS Multimedya 10" Ekran 7.500 TL GS Panoramik Cam Tavan 20.000 TL GS Güvenlik Paketi 12.000 TL GS

Frontera fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Hybrid 1.2 145 (136 HP) Edition, e-DCT6 2.221.000 TL - Hybrid 1.2 145 (136 HP) GS, e-DCT6 2.342.000 TL -

Frontera, Opel’in SUV çizgisindeki yeni modellerinden biri olarak Mayıs 2026 listesinde iki farklı donanımla yer alıyor. Hibrit motor seçeneğiyle sunulan model, aile kullanımına uygun gövde yapısı ve güncel donanım seçenekleriyle binek ürün gamında önemli bir konuma sahip.

Frontera opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 7.000 TL Tüm Donanımlar Siyah Tavan 7.000 TL GS Konfor Paketi 15.000 TL GS

Frontera Elektrik fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 44 kWh Batarya Elektrik GS 1.894.000 TL 1.600.000 TL 54 kWh Batarya Uzun Menzil Elektrik GS 2.009.000 TL -

Frontera Elektrik, Opel’in elektrikli SUV ürün gamında erişilebilir fiyatıyla dikkat çeken modellerden biri oldu. Özellikle 44 kWh bataryalı GS versiyon için paylaşılan kampanyalı fiyat, Mayıs listesinin öne çıkan kalemleri arasında. Uzun menzil seçeneği de ürün gamında yer alıyor.

Frontera Elektrik opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 7.000 TL GS Siyah Tavan 7.000 TL GS Konfor Paketi 15.000 TL GS

Mokka fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.2 136 HP Benzin Edition, MT6 1.988.000 TL - Hybrid 1.2 145 (136 HP) GS, e-DCT6 2.650.000 TL -

Mokka, Opel’in kompakt SUV sınıfındaki dikkat çekici modellerinden biri olarak Mayıs 2026 listesinde yer alıyor. Benzinli manuel ve hibrit otomatik seçenekleriyle sunulan model, şehir içi kullanım kolaylığı ile SUV karakterini bir arada isteyen kullanıcılar için konumlanıyor.

Mokka opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 7.000 TL Tüm Donanımlar Siyah Tavan 7.000 TL Tüm Donanımlar Grafik Gri (Özel Renk) 7.000 TL Tüm Donanımlar Güvenlik Paketi 12.000 TL GS Teknoloji Paketi 16.000 TL GS Navigasyon Paketi 9.000 TL GS Bold Pack 5.000 TL GS

Mokka GSE fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat GSE 207 kW GSE 3.570.000 TL 3.250.000 TL

Mokka GSE, Mayıs 2026 Opel fiyat listesine lansmana özel fiyatla giren dikkat çekici modellerden biri oldu. Daha sportif karakterli bir versiyon olarak konumlanan model, GSE donanımıyla sunuluyor. Liste fiyatı ile lansmana özel fiyat arasındaki fark, modeli öne çıkaran başlıklardan biri.

Mokka GSE opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 7.000 TL GSE Siyah Tavan 7.000 TL GSE Grafik Gri (Özel Renk) 7.000 TL GSE Bold Pack 5.000 TL GSE

Grandland fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Hybrid 1.2 145 (136 HP) Edition, e-DCT6 3.102.000 TL - Hybrid 1.2 145 (136 HP) GS, e-DCT6 3.179.000 TL -

Grandland, Opel’in C-SUV sınıfındaki binek modeli olarak Mayıs 2026 listesinde hibrit motor seçeneğiyle yer alıyor. Edition ve GS donanımlarıyla sunulan model, geniş iç hacim ve aile kullanımına yönelik yapısıyla markanın üst SUV seçenekleri arasında konumlanıyor.

Grandland opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 7.000 TL Tüm Donanımlar Grafik Gri 7.000 TL Tüm Donanımlar Geri Görüş Kamerası 10.000 TL Edition Konfor Paketi 50.000 TL Edition Siyah Tavan 7.000 TL GS Panoramik Açılabilir Cam Tavan 40.000 TL Tüm Donanımlar Teknoloji Paketi 37.500 TL GS Ultimate Paket 201.000 TL GS

Grandland Elektrik fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 157 kW Elektrik Edition 3.460.000 TL - 239 kW AWD Elektrik GS 4.222.000 TL 3.872.000 TL

Grandland Elektrik, Opel’in elektrikli SUV ürün gamında daha üst konumda yer alan modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Edition ve AWD GS seçenekleriyle sunulan modelde, 239 kW AWD GS versiyon için lansmana özel fiyat paylaşılmış. Elektrikli SUV arayan kullanıcılar için önemli bir seçenek oluşturuyor.

Grandland Elektrik opsiyon fiyatları - Mayıs 2026