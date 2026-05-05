Opel, Mayıs 2026'da geçerli olacak güncel binek otomobil fiyatlarını paylaştı. Markanın fiyat listesinde Corsa, Corsa Elektrik, Frontera, Frontera Elektrik, Mokka, Mokka GSE, Grandland ve Grandland Elektrik modelleri yer aldı. Yılların eskitemediği Astra ise Mayıs 2026 itibarıyla satış listesinden çıkarılmış görünüyor.
Bu içerikte Opel’in Mayıs 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı motor-donanım seçeneklerini ve opsiyon kalemlerini inceliyoruz.
Opel fiyat listesi - Mayıs 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Mayıs 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|Corsa
|1.535.000 TL
|1.395.000 TL
|Corsa Elektrik
|2.101.000 TL
|-
|Frontera
|2.221.000 TL
|-
|Frontera Elektrik
|1.894.000 TL
|1.600.000 TL
|Mokka
|1.988.000 TL
|-
|Mokka GSE
|3.570.000 TL
|3.250.000 TL
|Grandland
|3.102.000 TL
|-
|Grandland Elektrik
|3.460.000 TL
|3.872.000 TL
Corsa fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.2 100 HP Benzin
|Edition, MT6
|1.535.000 TL
|1.395.000 TL
|Hybrid 1.2 110 (100 HP)
|Edition, e-DCT6
|1.999.000 TL
|-
|Hybrid 1.2 145 (136 HP)
|GS, e-DCT6
|2.119.000 TL
|-
Corsa, Opel’in şehir içi kullanıma odaklanan kompakt hatchback modeli olarak Mayıs 2026 listesinde yerini koruyor. Benzinli manuel versiyon kampanyalı fiyatla öne çıkarken, hibrit motorlu Edition ve GS seçenekleri de ürün gamında bulunuyor. Model, günlük kullanımda pratiklik arayan kullanıcıları hedefliyor.
Corsa opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Grafik Gri
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|GS
|Panoramik Cam Tavan
|20.000 TL
|GS
|Güvenlik Paketi
|12.000 TL
|GS
|Ultimate Paket
|28.000 TL
|GS
Corsa Elektrik fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|100 kW Elektrik
|GS
|2.101.000 TL
|-
Corsa Elektrik, Corsa ailesinin tamamen elektrikli versiyonu olarak listede ayrı bir konumda yer alıyor. Kompakt gövde yapısı ve elektrikli motor seçeneğiyle özellikle şehir içi kullanımda sessiz ve pratik bir alternatif sunuyor. Mayıs ayında model için finansman desteği de paylaşılmış durumda.
Corsa Elektrik opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|GS
|Grafik Gri
|7.000 TL
|GS
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|GS
|Multimedya 10" Ekran
|7.500 TL
|GS
|Panoramik Cam Tavan
|20.000 TL
|GS
|Güvenlik Paketi
|12.000 TL
|GS
Frontera fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Hybrid 1.2 145 (136 HP)
|Edition, e-DCT6
|2.221.000 TL
|-
|Hybrid 1.2 145 (136 HP)
|GS, e-DCT6
|2.342.000 TL
|-
Frontera, Opel’in SUV çizgisindeki yeni modellerinden biri olarak Mayıs 2026 listesinde iki farklı donanımla yer alıyor. Hibrit motor seçeneğiyle sunulan model, aile kullanımına uygun gövde yapısı ve güncel donanım seçenekleriyle binek ürün gamında önemli bir konuma sahip.
Frontera opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|GS
|Konfor Paketi
|15.000 TL
|GS
Frontera Elektrik fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|44 kWh Batarya Elektrik
|GS
|1.894.000 TL
|1.600.000 TL
|54 kWh Batarya Uzun Menzil Elektrik
|GS
|2.009.000 TL
|-
Frontera Elektrik, Opel’in elektrikli SUV ürün gamında erişilebilir fiyatıyla dikkat çeken modellerden biri oldu. Özellikle 44 kWh bataryalı GS versiyon için paylaşılan kampanyalı fiyat, Mayıs listesinin öne çıkan kalemleri arasında. Uzun menzil seçeneği de ürün gamında yer alıyor.
Frontera Elektrik opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|GS
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|GS
|Konfor Paketi
|15.000 TL
|GS
Mokka fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.2 136 HP Benzin
|Edition, MT6
|1.988.000 TL
|-
|Hybrid 1.2 145 (136 HP)
|GS, e-DCT6
|2.650.000 TL
|-
Mokka, Opel’in kompakt SUV sınıfındaki dikkat çekici modellerinden biri olarak Mayıs 2026 listesinde yer alıyor. Benzinli manuel ve hibrit otomatik seçenekleriyle sunulan model, şehir içi kullanım kolaylığı ile SUV karakterini bir arada isteyen kullanıcılar için konumlanıyor.
Mokka opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Grafik Gri (Özel Renk)
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Güvenlik Paketi
|12.000 TL
|GS
|Teknoloji Paketi
|16.000 TL
|GS
|Navigasyon Paketi
|9.000 TL
|GS
|Bold Pack
|5.000 TL
|GS
Mokka GSE fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|GSE 207 kW
|GSE
|3.570.000 TL
|3.250.000 TL
Mokka GSE, Mayıs 2026 Opel fiyat listesine lansmana özel fiyatla giren dikkat çekici modellerden biri oldu. Daha sportif karakterli bir versiyon olarak konumlanan model, GSE donanımıyla sunuluyor. Liste fiyatı ile lansmana özel fiyat arasındaki fark, modeli öne çıkaran başlıklardan biri.
Mokka GSE opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|GSE
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|GSE
|Grafik Gri (Özel Renk)
|7.000 TL
|GSE
|Bold Pack
|5.000 TL
|GSE
Grandland fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Hybrid 1.2 145 (136 HP)
|Edition, e-DCT6
|3.102.000 TL
|-
|Hybrid 1.2 145 (136 HP)
|GS, e-DCT6
|3.179.000 TL
|-
Grandland, Opel’in C-SUV sınıfındaki binek modeli olarak Mayıs 2026 listesinde hibrit motor seçeneğiyle yer alıyor. Edition ve GS donanımlarıyla sunulan model, geniş iç hacim ve aile kullanımına yönelik yapısıyla markanın üst SUV seçenekleri arasında konumlanıyor.
Grandland opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Grafik Gri
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Geri Görüş Kamerası
|10.000 TL
|Edition
|Konfor Paketi
|50.000 TL
|Edition
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|GS
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan
|40.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Teknoloji Paketi
|37.500 TL
|GS
|Ultimate Paket
|201.000 TL
|GS
Grandland Elektrik fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|157 kW Elektrik
|Edition
|3.460.000 TL
|-
|239 kW AWD Elektrik
|GS
|4.222.000 TL
|3.872.000 TL
Grandland Elektrik, Opel’in elektrikli SUV ürün gamında daha üst konumda yer alan modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Edition ve AWD GS seçenekleriyle sunulan modelde, 239 kW AWD GS versiyon için lansmana özel fiyat paylaşılmış. Elektrikli SUV arayan kullanıcılar için önemli bir seçenek oluşturuyor.
Grandland Elektrik opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Grafik Gri
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Siyah Tavan
|7.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Panoramik Açılabilir Cam Tavan
|40.000 TL
|Tüm Donanımlar
|Ultimate Paket
|201.000 TL
|GS
|Geri Görüş Kamerası
|10.000 TL
|Edition