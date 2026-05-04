Peugeot’nun Mayıs 2026 fiyat listesi açıklandı. Ticari ve hafif ticari modellerin dahil edilmediği listede E-208, E-308, 2008, E-2008, Yeni 408, 3008 ve 5008 ailesi yer alıyor. Yeni 408’de lansmana özel fiyatlar, 3008 Allure’da ise kampanyalı anahtar teslim fiyat dikkat çekiyor.

Peugeot, Mayıs 2026 dönemi için geçerli güncel fiyat listesini paylaştı. Markanın binek ürün gamında elektrikli modellerin ağırlığı sürerken, hibrit motorlu SUV ve fastback seçenekleri de öne çıkıyor.

Bu içerikte Peugeot’nun güncel binek otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım listelerini ve opsiyon fiyatlarını inceliyoruz.

Peugeot fiyat listesi - Mayıs 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Mayıs 2026) Kampanyalı Fiyatı E-208 1.999.500 TL - E-308 - 2.381.000 TL 2008 2.329.000 TL - E-2008 2.201.500 TL - Yeni 408 2.570.000 TL 2.270.000 TL 3008 2.851.000 TL 2.649.000 TL E-3008 3.318.000 TL - Yeni 5008 3.290.000 TL - Yeni E-5008 3.502.000 TL -

E-208 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 100kW, Elektrik GT 1.999.500 TL -

Peugeot E-208, markanın tamamen elektrikli kompakt modellerinden biri olarak şehir içi kullanıma odaklanan bir seçenek sunuyor. GT donanım seviyesiyle listelenen model, elektrikli otomobil arayan kullanıcılar için Peugeot ürün gamındaki giriş seçeneklerinden biri konumunda.

E-208 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya, Özel Metalik Boya 4.861 TL GT Özel Metalik Boya 6.250 TL GT

E-308 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 115kW, Elektrik GT - 2.381.000 TL

Peugeot E-308, elektrikli motor seçeneğiyle sunulan ve markanın binek ürün gamında daha üst bir konuma yerleşen modellerden biri. Listede GT donanımıyla yer alan model için kampanyalı anahtar teslim fiyat paylaşılmış durumda.

E-308 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya, Özel Metalik Boya 6.597 TL GT

2008 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.2 Hybrid 145hp*, Benzin ALLURE, eDCS6 2.329.000 TL - 1.2 Hybrid 145hp*, Benzin GT, eDCS6 2.566.500 TL -

Peugeot 2008, kompakt SUV karakteriyle şehir içi kullanım ve günlük ihtiyaçlara yönelik bir seçenek olarak öne çıkıyor. Mayıs listesinde hibrit motorlu versiyonlarıyla yer alan model, ALLURE ve GT donanım seviyeleri üzerinden fiyatlandırılmış durumda.

2008 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya, Özel Metalik Boya %75 ÖTV: 9.236 TL / %80 ÖTV: 9.500 TL / %90 ÖTV: 10.028 TL ALLURE, GT Alcantara İç Döşeme / Elektrikli 6 yön ayarlanabilir, bel destekli, ısıtmalı, masajlı sürücü koltuğu ve ısıtmalı yolcu koltuğu %75 ÖTV: 66.111 TL / %80 ÖTV: 68.000 TL / %90 ÖTV: 71.778 TL GT

E-2008 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 115kW, Elektrik ALLURE 2.201.500 TL - 115kW, Elektrik GT 2.308.500 TL -

Peugeot E-2008, 2008 ailesinin tamamen elektrikli versiyonu olarak listede ayrı bir başlık altında yer alıyor. ALLURE ve GT donanımlarıyla sunulan model, elektrikli SUV tercih etmek isteyen kullanıcılar için Peugeot’nun binek ürün gamındaki önemli seçeneklerinden biri.

E-2008 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya, Özel Metalik Boya 6.597 TL ALLURE, GT Alcantara İç Döşeme / Elektrikli 6 yön ayarlanabilir, bel destekli, ısıtmalı, masajlı sürücü koltuğu ve ısıtmalı yolcu koltuğu 47.222 TL GT

Yeni 408 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.2 Hybrid 145hp*, Hybrid ALLURE, eDCS6 2.570.000 TL 2.270.000 TL 1.2 Hybrid 145hp*, Hybrid ALLURE Cam Tavan, eDCS6 2.654.444 TL 2.350.000 TL 1.2 Hybrid 145hp*, Hybrid GT, eDCS6 2.910.000 TL 2.745.000 TL

Yeni Peugeot 408, tasarım dili ve gövde formuyla markanın binek ürün gamındaki dikkat çekici modellerinden biri. Mayıs 2026 listesinde üç farklı versiyonla yer alan modelde lansmana özel fiyatlar paylaşılmış. Listede kampanyalı anahtar teslim fiyatında kredi kampanyasının geçerli olmadığı bilgisi de bulunuyor.

Yeni 408 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya, Özel Metalik Boya %75 ÖTV: 14.583 TL / %80 ÖTV: 15.000 TL / %90 ÖTV: 15.833 TL ALLURE, GT Focal Hi-Fi Ses Sistemi %75 ÖTV: 48.611 TL / %80 ÖTV: 50.000 TL / %90 ÖTV: 52.778 TL GT

3008 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.2 Hybrid 145hp*, Hybrid Allure, eDCS6 2.851.000 TL 2.649.000 TL 1.2 Hybrid 145hp*, Hybrid GT, eDCS6 3.259.000 TL -

Peugeot 3008, markanın SUV ürün gamında öne çıkan modellerinden biri olarak Mayıs 2026 listesinde hibrit motor seçeneğiyle yer alıyor. Allure donanımı için kampanyalı anahtar teslim fiyat paylaşılırken, GT versiyonunda yalnızca tavsiye edilen anahtar teslim fiyat bulunuyor.

3008 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya %75 ÖTV: 14.583 TL / %80 ÖTV: 15.000 TL / %90 ÖTV: 15.833 TL ALLURE, GT Nappa Deri Koltuklar / 10 yönlü elektrikli ayarlanabilir, havalandırma ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar, hafıza özellikli sürücü koltuğu, ısıtmalı ön ve arka koltuklar %75 ÖTV: 82.639 TL / %80 ÖTV: 85.000 TL / %90 ÖTV: 89.722 TL GT

E-3008 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 157kW (210hp)*, Elektrik Allure 3.318.000 TL - 157kW (210hp), Elektrik GT 3.514.500 TL -

Peugeot E-3008, 3008 ailesinin tamamen elektrikli versiyonu olarak listede ayrı konumlandırılıyor. Allure ve GT donanımlarıyla fiyatlandırılan model, daha yüksek bütçeli elektrikli SUV seçenekleri arasında yer alıyor ve opsiyon fiyatları ÖTV oranına göre değişiyor.

E-3008 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya %25 ÖTV: 10.417 TL / %55 ÖTV: 12.917 TL ALLURE, GT Nappa Deri Koltuklar / 10 yönlü elektrikli ayarlanabilir, havalandırma ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar, hafıza özellikli sürücü koltuğu, ısıtmalı ön ve arka koltuklar %25 ÖTV: 59.028 TL / %55 ÖTV: 73.194 TL GT

Yeni 5008 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.2 Hybrid 145hp*, Hybrid Allure, eDCS6 3.290.000 TL - 1.2 Hybrid 145hp*, Hybrid GT, eDCS6 3.545.500 TL -

Yeni Peugeot 5008, geniş gövde yapısı ve aile kullanımına uygun karakteriyle ürün gamında daha büyük SUV arayanlara hitap ediyor. Mayıs 2026 listesinde hibrit motorlu Allure ve GT versiyonları yer alırken, opsiyonlarda 7 koltuk seçeneği de ayrıca fiyatlandırılmış.

Yeni 5008 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya %80 ÖTV: 15.000 TL / %90 ÖTV: 15.833 TL ALLURE, GT 7 Koltuk %80 ÖTV: 80.526 TL / %90 ÖTV: 85.000 TL ALLURE, GT Nappa Deri Koltuklar / 10 yönlü elektrikli ayarlanabilir, havalandırma ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar, hafıza özellikli sürücü koltuğu, ısıtmalı ön ve arka koltuklar %80 ÖTV: 100.000 TL / %90 ÖTV: 105.556 TL GT

Yeni E-5008 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 157kW (210hp), Elektrik Allure 3.502.000 TL - 157kW (210hp), Elektrik GT 3.644.000 TL -

Yeni E-5008, 5008 ailesinin elektrikli versiyonu olarak geniş kullanım alanını elektrikli motor seçeneğiyle birleştiriyor. Allure ve GT donanımlarıyla listelenen modelde 7 koltuk, metalik boya ve Nappa deri koltuklar gibi opsiyonlar ÖTV oranına göre ayrı fiyatlarla sunuluyor.

Yeni E-5008 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya %25 ÖTV: 10.417 TL / %55 ÖTV: 12.917 TL ALLURE, GT 7 Koltuk %25 ÖTV: 56.452 TL / %55 ÖTV: 70.000 TL ALLURE, GT Nappa Deri Koltuklar / 10 yönlü elektrikli ayarlanabilir, havalandırma ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar, hafıza özellikli sürücü koltuğu, ısıtmalı ön ve arka koltuklar %25 ÖTV: 69.444 TL / %55 ÖTV: 86.111 TL GT