Çalışanların Büyük Çoğunluğu Uzaktan Çalışmayı Tercih Ediyor

Bir ofis kiralama şirketi olan Hubble, pandeminin şiddetlenmesiyle uzaktan çalışmanın 'yeni normal' haline gelmesinin ardından çalışanların bu konuya bakış açısını, bir anketle gözler önüne serdi. Yapılan ankette uzaktan çalışmanın ofise gitmek karşısında büyük oranda tercih edildiği görülüyor.

Pandemi köklü bir şekilde düzenimizi değiştirerek hayatımızın birçok alanında etkilerini göstermişti. Bu alanların başında eğitim ve iş geliyor. Zira pandemi öncesinde okullarda ders işleniyor, işlerini yapmak içinse insanlar iş yerlerine gidiyordu. Pandeminin gelmesiyle bunların neredeyse tamamı internet üzerinden gerçekleştirilmeye başlandı.

Fakat genel olarak aşılama çalışmalarının hızlanması ve maske kullanımı sayesinde tüm dünyada pandemi bir nebze de olsa zayıflamış durumda. Bu da şirketlerin çalışanlarını ne zaman ofise geri çağıracağı gibi soruların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bir ofis kiralama şirketi olan Hubble, çalışanların bu konudaki düşüncelerini aktardığı anket çalışmasıyla bugün karşımızda.

Uzaktan çalışmanın en büyük avantajı 'uzaktan çalışıyor' olmak:

Hubble’ın yaptığı anket çalışmasında çalışanların yüzde 79’u, uzaktan çalışmanın en büyük avantajı olarak işe git-gel derdinin olmamasını gösteriyor. Söz konusu çalışmanın sonunda, işe gidip gelme süresiyle evden çalışmaktan alınan keyif arasında doğrudan bir ilişki olduğu sonucuna varıldı. Ofise ne kadar uzaklarsa uzaktan çalışmaktan o kadar keyif alıyorlar şeklinde de anlatabileceğimiz bu durum, uzaktan çalışmanın en büyük artısının uzaktan çalışmak olduğunu gösteriyor.

Bunu destekleyen verilere baktığımızda ise ofise 2 saatten uzak noktalarda yaşayanların yüzde 84,2’sinin olumlu bir uzaktan çalışma deneyimi yaşadığını görüyoruz. Ofise 15 dakikadan daha az mesafede oturan kişilerde ise bu oran yüzde 56,4 olarak karşımıza çıkıyor. İşe 1 saatten fazla mesafede oturan kişiler ise yapılan ankette uzaktan çalışmanın herhangi bir eksisi olmadığını belirtti.

Katılımcıların yüzde 55’i, evden çalışmanın tasarruf konusunda da faydalı olduğunu söyledi. Peki sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Sizce ofislere geri dönmeye gerek var mı yoksa uzaktan yapılan işler hem çalışanlar hem de şirket için daha mı verimli?