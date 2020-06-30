Amazon Games'in geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü ilk büyük bütçeli oyunu Crucible, yarından itibaren kapalı betaya geri dönüyor. Kapalı betada oyunu oynamak isteyen oyuncuların, oyunu şimdiden Steam kütüphanesine eklemesi gerekiyor.

Amazon Games’in ilk büyük bütçeli oyunu olan Crucible, geçtiğimiz ayın sonlarında yayınlanmıştı. PC platformu için Steam’de oynaması ücretsiz bir şekilde yayınlanan oyun, yarın Türkiye saati ile 19.00’da kapalı beta sürecine geri dönecek.

“Peki, bu ne anlama geliyor?” diyecek olursanız da en basit ifadeyle Crucible, artık yeni oyuncular tarafından indirilemeyecek ancak oyunu daha önceden oynamış olanlar kesintisiz olarak erişmeye devam edebilecek. Crucible’ın web sitesinde bir duyuru yayınlayan Amazon, aktif oyuncular için çoğu şeyin değişmeyeceğini ancak oyunu ilerde oynamak isteyenlerin şimdiden kütüphaneye eklemesi gerektiğini söylüyor.

Yayınlanan blog yazısında “Crucible beta’nın bir parçası olmak isteyen arkadaşlarınız varsa, yarın sabahtan önce oyunu oynamaya teşvik edebilirsiniz” ifadelerini kullanan şirket, oyuna yeni başlayacakların ise yakın gelecekte ‘playcrucible.com’ sitesi üzerinden kaydolabileceğini belirtiyor.

Crucible, bir türlü beklenen başarıyı yakalayamadı:

Geçtiğimiz ay piyasaya oynaması ücretsiz bir şekilde piyasaya sürülen Crucible, ilk günlerinde az da olsa ilgi çekmeyi başarmıştı. Bir ay önce anlık olarak 25.145 oyuncu tarafından oynanarak kendi rekorunu kıran oyun, daha sonraki dönemlerde istenen başarıyı bir türlü yakalayamadı, hatta son 24 saatin zirvesinde bile yalnızca 159 eşzamanlı oyuncu tarafından oynandı.

Bu kötü gidişatın nedeni tam olarak bilinmiyor ancak oyunun çıkışının, Riot Games’in popüler oyunu VALORANT ile aynı döneme denk gelmesi, yeterince reklam yapılmaması, Amazon’un tecrübesizliği ve oyuna yeterli desteğin verilmemesi gibi etkenler istenen sayılara ulaşılamamasında rol oynuyor olabilir.

Oynaması ücretsiz PvP aksiyon nişancı oyunu Crucible kapalı betaya geri dönmeden önce oyunu Steam kütüphanenize eklemek ve kapalı beta sürecinde kesintisiz oynamak için buradaki bağlantıya tıklayabilir, oyunun Steam sayfasına ulaşabilirsiniz.