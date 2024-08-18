Stanley termostan oyuncu monitörüne birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.
''Bu içerik 18.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Ürünler:
Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos
Paslanmaz çelik malzemeden yapılmış, BPA içermeyen ve çift duvar yalıtımına sahip olan Stanley termos, içeceklerinizi 40 saat sıcak, 35 saat soğuk tutuyor. Ayrıca Stanley’in bu termos serisi 1,4 L kapasiteye sahip.
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Vasagle Çalışma Masası/ Bilgisayar Masası
Kolay kurulumu ve 100 cm uzunluğu ile hem ofiste çalışma masası olarak hem de evde bilgisayar masası olarak kullanabileceğiniz Vasagle masa, 50 kilograma kadar her ağırlığı taşıyabiliyor. Ayrıca masanın bacakları metalden gövde kısmı ise ahşaptan oluşuyor.
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Baseus SIMU S2 ANC True Wireless Bluetooth Kulaklık
Bluetooth 5.0 teknolojisi ile 10 metreye kadar bağlantı sağlayan Baseus SIMU S2 ANC True Wireless Bluetooth Kulaklık, 5 saate kadar kullanıma uygun. Aktif gürültü engellemeye sahip olan kulaklık, -32dB gürültü azaltma sağlıyor.
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TCL 50P635 4K UHD LED TV
50 inç 4K HDR televizyon, Google TV özelliğine sahip. TCL tarafından geliştirilen dinamik renk geliştirme özelliği ise renk canlılığını otomatik olarak en iyi hale getirmek için tasarlanmış.
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AOC Gaming 27G2ZNE-27 inç Full HD Monitör
27 inç ekran boyutuna sahip olan monitör, 1920x1080 çözünürlüğü, 240Hz yenileme hızı ve Adaptive Sync özelliği ile ön plana çıkıyor. Adaptive Sync, monitörünüzün dikey yenileme hızını, GPU’nuzun sunduğu çerçeve hızıyla uyumlu hale getirmesi sayesinde takılma ve titreşim sorununu ortadan kaldırıyor.
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Spigen Apple iPhone 14 Pro Max Cam Ekran Koruyucu
Ekran kırılmasına, düşmelere, çizilmelere veya darbelere karşı 9H sertlik dereceli temperli cam dayanıklılığına sahip Spigen ekran koruyucu, size kristal netlik sunuyor. Ayrıca kılıfın oleofobik kaplaması lekeleri ve parmak izlerini önlemeye yardımcı oluyor.
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