Ağustos ayının sonlarına gelmişken kitap severlerin bu hafta en çok tercih ettiği kitaplar neler oldu? Gelin birlikte haftanın en çok satan kitaplarına bir bakalım.

Okuyucuların kitap tercihleri her hafta değişiyor ama bazı kitaplar var ki listenin ilk sıralarına yerleşmeyi hep başarıyorlar. Eğer siz de farklı türlerde kitap arayışı içerisindeyseniz doğru yerdesiniz!

Sizler için derlediğimiz haftanın en çok satan kitaplarına bir göz atabilir ve istediğiniz kitapları sepetinize ekleyebilirsiniz.

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Listemizin ilk sırasında klasiklerden biri bulunuyor. Öykünün Hayalperest anlatıcısı, Petersburg’un “beyaz geceler”inde sokaklarda dolaşırken, Nastenka adında bir genç kızla tanışır. Nastenka da Hayalperest kadar yalnızdır. İkinci buluşmalarında aralarında bir dostluk doğar; Nastenka, Hayalperestimize, kendi yaşam öyküsünü anlatır: Âşık olduğu bir genç adam bir yıl sonra ona geri döneceğini söyleyerek Moskova’ya gitmiş, ama aradan bir yıl geçmesine karşın tek bir mektup bile yazmamıştır. Bu arada, Hayalperestimiz de Nastenka’ya vurulduğunu fark eder, ama duygularını gizler.

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Payot bu eserinde özellikle öğrencilerde, genel olarak da bütün entelektüel çalışanlardaki irade zayıflığının nedenlerini anlatıyor. İnsanı irade zayıflığından kurtaracak duyguları doğuracak veya güçlendirecek araçlarla, kendimize hâkim olmamızı engelleyen duyguları yok edecek veya bastıracak araçları tespit ediyor da diyebiliriz. Bu araçların nasıl kullanılacağını da dört yıllık inceleme ve düşünce çabasının sonucu olan İrade Eğitimi eserinde bütün öğrencilere, öğretmenlere, entelektüel çalışanlara örnekleriyle göstermiş.

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Dünya edebiyatına büyük eserler bırakan Tolstoy, İnsan Neyle Yaşar? kitabında iyi bir insanın sahip olması gereken en önemli erdemin sevgi olduğunu dile getiriyor. Kısa öykülerden oluşan İnsan Neyle Yaşar? kitabı, yeni bir ahlak anlayışını ortaya koyuyor. Her dönem güncelliğini koruyan bu eser, her yaştan okur kitlesinin hayata ve kendine dair sorular sormasına da olanak sağlıyor.

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“Tüm hayvanların en zekisi, iyiliğin ne demek olduğunu bilen insanoğluna bir baskı yöntemi uygulayarak onu otomatik işleyen bir makine haline getirenlere kılıç kadar keskin olan kalemimle saldırmaktan başka hiçbir şey yapamıyorum…”

Yayımlandığı günden bu yana “kült roman” özelliğini kaybetmeyen Otomatik Portakal’ın 15 yaşındaki kahramanı, “iyi ya da kötü nedir?”, “İnsan özgür iradesiyle kaderini seçebilir mi?” gibi soruların yanıtlarını kurcalarken, şiddet dolu sahnelere Beethoven’ın, Mozart’ın müziği eşlik ediyor; Alex ve “çete kardeşleri” yarattıkları yepyeni dilin kelimelerini okurun zihnine kazıyorlar.

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"Keşke tersi olabilseydi! Keşke her zaman genç kalacak olan ben olsaydım da portrem yaşlansaydı! Bunun için... bunun için her şeyi verirdim!"

Dorian Gray’in Portresi, İrlandalı oyun, roman, kısa öykü yazarı ve şair Oscar Wilde tarafından yayımlanan tek romanı ve konu olarak yüksek sınıfa mensup, yakışıklı ve genç bir adam olan Dorian Gray’in ressam Basil Hallward tarafından yapılan portresinin Dorian Gray’in yerine yaşlanmasını ele alıyor.

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Sineklerin Tanrısı, bir atom savaşı sırasında ıssız bir adaya düşen birkaç okul çocuğunun, geldikleri dünyanın bütün uygar törelerinden uzaklaşarak insan yaradılışının temelindeki korkunç bir gerçeği ortaya koymalarını dile getiriyor. R. M. Ballantyne'ın Mercan Adası gibi eşsiz bir mercan adasında başlayan bu roman, çağdaş toplumlardaki çöküntüyü ve insan yaradılışındaki esası gözler önüne sermek amacıyla Mercan Adası'ndaki iyimserliğin tam zıttı bir yönde gelişiyor.

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Tolstoy, Anna Karenina’da sıra dışı bir gözlem ile aşk, evlilik, ihanet gibi temaların izini sürerken roman sanatına yepyeni ve uzun soluklu bir boyut katıyor. Eser, 1870'lerin Rusya'sında, toplumun üst sınıfına mensup kimseler arasında yaşanan birbirinden bağımsız iki aşk macerasını anlatıyor. Romanda dürüst bir evliliğin verdiği mutluluk ile yasak bir ilişkinin düş kırıklıkları karşılaştırılıyor.

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Çehov bir taşra kasabasındaki akıl hastanesinde geçen bu eserinde, eğitimli bir hasta olan İvan Dmitriç ile Doktor Andrey arasındaki felsefi çatışmaya odaklanıyor. İvan Dmitriç maruz kaldıkları adaletsizliğe, içinde yaşamaya zorlandıkları berbat koşullara karşı çıkarken; Andrey, bunları görmezden gelmekte ısrar ediyor ve durumu değiştirmek için kılını bile kıpırdatmıyor. Doktor sonunda içine düştüğü "felsefi" yanılgının farkına vardığında ise artık iş işten geçmiş oluyor.

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“Paltom bile ağır gelirken, nasıl taşırım koskoca dünyayı sırtımda?”

İlk kez 1915'te Die Weissen Blaetter adlı aylık dergide yayımlanan Dönüşüm, Kafka'nın en uzun ve en tanınmış öyküsüdür ve yayımlanmasının üzerinden nerdeyse bir asır geçmesine rağmen hala tüm dünyada en çok okunan kitaplar arasında. Kumaş pazarlamacısı olan Gregor Samsa'nın uykusundan kocaman bir böceğe dönüşerek uyanmasıyla başlayan Dönüşüm, giderek gerçeklikle kurmacanın sınırlarını zorlayan müthiş bir anlatıma dönüşüyor.

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“Hayatımın en mutlu ânıymış, bilmiyordum.”

1975'te bir bahar günü başlayıp günümüze kadar gelen, İstanbullu zengin çocuğu Kemal ile uzak ve yoksul akrabası Füsun'un hikâyesi: Hızı, hareketi, olaylarının ve kahramanlarının zenginliği, mizah duygusu ve insan ruhunun derinliklerindeki fırtınaları hissettirme gücüyle, Masumiyet Müzesi, elinizden bırakamayacağınız ve yeniden okuyacağınız kitaplardan biri olacak. Masumiyet Müzesi'ni okurken yalnız aşk hakkında değil, evlilik, arkadaşlık, cinsellik, tutku, aile ve mutluluk hakkındaki bütün düşüncelerinizin derinden etkilendiğini de göreceksiniz.

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