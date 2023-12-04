Bazı kitaplar vardır ki duru anlatım dili, ilgi çekici konusu ve yarattığı büyüleyici dünyayla okuru kendinden geçirir. Okumaya başladıktan sonra, bir an bile elinizden bırakıp ara vermek istemeyeceğiniz sürükleyici kitapları bir araya getirdik.

Kitap okumanın sürekli ertelendiği günümüzde bu alışkanlığı devam ettirmek bazen bir hayli zor olabiliyor. Ancak kolay kaybedilen bu alışkanlığı tekrar kazanmanın yolu da mevcut. Bu yol ise okuması bir nebze de olsa "kolay" olan kitaplardan geçiyor.

Bazı kitaplar var ki gerek akıcı ve sürükleyici üsluplarıyla gerek ise yarattığı atmosfer ile okuyanları derinden etkileyebiliyor. Yarattığı etkinin uzun süre devam ettiği bu tarzdaki kitaplar, kitap okuma alışkanlığını kazanmak isteyenlerin ilk tercihlerinden oluyor. Gelin, tek bir oturuşta bitireceğiniz sürükleyici kitap önerilene birlikte bakalım.

Mark Haddon tarafından kaleme alınan Süper İyi Günler ya da Christopher Boone’un Sıradışı Hayatı, sürükleyici bir tema çerçevesinde yazılan bir kitap.

Esrarengiz bir cinayeti aydınlatmaya çalışan bir dedektif olan Christopher John Francis Boone'ın maceraların odaklanan kitap; 16 yaşında Asperger sendromlu bir gencin, dünyayı nasıl algıladığını dikkat çekici bir şekilde gözler önüne seriyor.

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Seçilmiş Kişi (The Giver), inanılmaz bir deneyim yaşayan ve olanaksız bir şeyi üstlenen bir çocuğun kışkırtıcı öyküsünü konu ediniyor. Lois Lowry tarafından kaleme alınan kitabın 2014 yılına ait bir ütopik filmi de mevcut.

Gayet akıcı bir dili olan Seçilmiş Kişi, bir çırpıda bitireceğiniz kitaplardan biri olacak.

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Japon edebiyatı denildiğinde akla gelen ilk yazarlardan biri olan Haruki Murakami tarafından kaleme alınan Sahilde Kafka, on beş yaşına girdiği gün evden kaçan Kafka Tamura'nın maceralarına odaklanıyor.

21. yüzyıl edebiyatına damgasını vuran ve hemen hemen her kitabı bağımlılık yapan Murakami’nin bu kitabını da elinizden düşüremeyeceğinize eminiz.

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Kırmızı Pazartesi, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Gabriel García Márquez’in 1981 yılında yayımlanan 7. romanı.

İşleneceği herkesin malumu olsa kimsenin müdahele edemediği bir cinayet öyküsünü son derece çarpıcı ve akıcı bir dille aktaran bu kitabı, nefesinizi tutarak okuyacaksınız.

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Tek gerçeğin savaş ve üreme olduğunu hatırlatan Damılzık Kızın Öyküsü çarpıcı bir kitap. Margaret Atwood tarafından kaleme alınn kitap, birçok eleştirmen ve okuyucu tarafından distopya türünün önde gelen eserlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Yine aynı konuyu işleyen ve Damızlık Kızın Öyküsü kitabından uyarlanan The Handmaid's Tale dizisi de çarpıcı sahneleriyle izleyenleri etkileyen yapımlardan biri.

Feminizm hamuruyla yoğrulan Damızlık Kızın Öyküsü, her kitaplıkta olması gereken eserlerden biri.

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Stephen King’in Mahşer romanı, biyolojik denemeler yapılan bir kuruluştan kaçan birinin ölümcül bir grip mikrobunu yaymaya başlamasını konu ediniyor.

Bilim kurgu, gerilim, fantastik türlerini seviyorsanız Stephen King’in gayet akıcı ve okuması kolay olan bu kitabı tam size göre.

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Savaşlar hakkında bütün okuduklarınızı ve bildiklerinizi unutun!

Erich Maria Remarque tarafından kaleme alınan kitap, insanların birbirlerine bu denli yabancılaşmasını ve düşmanlaşmasını konu edinen en iyi romanlardan biri.

Savaşın dehşeti ve beraberinde getirdiği yıkımı, çarpıcı bir dille aktaran Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok, sizleri bir sorgulamanın içine itecek.

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Uçurtma Avcısı, en çok okunan ve satın alınan kitaplardan biri. Khaled Hosseini'nin romanı, aynı evde büyüyen Hasan ve Emir'in trajedisine odaklanıyor.

Dünyaları arasında uçurum olan bu iki çocuğun hikâyesini akıcı bir dille anlatan kitap, sürükleyiciliği ile sizi bambaşka bir dünyanın içine çekecek.

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Bir klasik olan 1984, George Orwell’in distopik romanı. 2000’li yılların dünyasında yaşadıklarımızı en iyi anlatan romanlardan biri olan 1984, insanların nasıl her şeyden korkan bir hâle "dönüştürüldüğünü" en iyi anlatan yapıtlardan biri.

Okurken her satırının âdeta içinize işleyeceği 1984'in etkisinden uzun bir süre çıkamayayacaksınız.

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Fareler ve İnsanlar, Nobel Edebiyat Ödüllü yazar John Steinbeck'in eşsiz eseri.

Birbirine zıt karakterdeki iki tarım işçisi olan George Miltonve Lennie Small’un öyküsünü anlatan Fareler ve İnsanlar, zamansız bir kitap olduğu kadar anlatım dili de gayet akıcı.

Hem yazıldığı 20. yüzyılı hem de çağımızı sorgulatan kitaplarından biri olan Fareler ve İnsanlar'ı hâlâ okumadıysanız veya tekrar okumak istiyorsanız, şimdi tam da zamanı!

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