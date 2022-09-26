Amazon'da devam eden Gaming Week kapsamında pek çok markanın oyuncu ekipmanlarında harika fırsatlar var. Kaçırılmayacak indirimlerle satışa giren ürünlerden bazılarını listeledik.

Oyuncu ekipmanları ne yazık ki fiyatları en çok yükselen ürünler arasında yer alıyor. Böyle olunca da haliyle eksik ekipmanları tamamlamak ya da yeni bir şeyler alabilmek indirim kovalamamız gerekiyor. Neyse ki dönem dönem güzel indirimlerle karşılaştığımız kampanyalar oluyor.

Bu kampanyalardan biri de Amazon'un düzenlediği Gaming Week. Kampanya kapsamında pek çok oyuncu ekipmanında güzel fırsatlar var. En çok göze çarpan indirimli ürünlerden bazılarını listeledim.

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Amazon'dan alabileceğiniz indirimli oyuncu ekipmanları

MSI Pulse Dizüstü Bilgisayar

Hem doya doya oyun oynayabileceğiniz hem de sunduğu yüksek performans ile tüm ihtiyaçlarınızı rahatça karşılayabilecek MSI Pulse dizüstü bilgisayar şu an kampanya kapsamında güzel bir indirimle satışta. Intel core i7 işlemcili, 1TB SSD, 17.3" FHD (1920*1080), 144Hz ekran, RTX3060 ekran kartı gibi donanımlarla gelen MSI Pulse'ye eğer bir oyuncu bilgisayarı arayışındaysanız göz atabilirsiniz.

İndirimsiz fiyatı: 43.282 TL

İndirimli satış fiyatı: 38.999 TL

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

MSI MAG Oyuncu Koltuğu

Bilgisayar başında geçirdiğimiz süre arttıkça rahat bir koltuğun önemini de anlıyoruz. Bel ve boyun sağlığını düşünenler için tekerlekli, çelik çerçeve destekli, 150 kg'ye kadar ağırlık taşıyabilen MSI MAG oyuncu koltuğu iyi bir seçenek olabilir. Üstelik şu an güzel bir indirimle satışta!

İndirimsiz fiyatı: 5.763 TL

İndirimli satış fiyatı: 4.199 TL

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Philips Hue Play 2'li Ekopaket

Ortam atmosferini renklendirmenin en popüler yollarından Philips Hue Play'i henüz satın almadıysanız hazır indirimdeyken değerlendirip '16 milyon renk ile' aydınlanmanın tadını çıkarabilirsiniz.

İndirimsiz fiyatı: 1.817 TL

İndirimli satış fiyatı: 1.592 TL

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

TP-Link Tapo Şerit LED

Daha uygun fiyatlı bir atmosfer yaratıcıya ihtiyacınız varsa, TP-Link'in Tapo şerit LED'lerine göz atabilirsiniz. Tabii ki Philips Hue Play ile tam olarak aynı imkanları sunmuyor ancak yine de odaya renk katmanın güzel bir yolu.

İndirimsiz fiyatı: 471,68 TL

İndirimli satış fiyatı: 375,99 TL

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

HyperX Haste Wireless Mouse

Düşük gecikme hızına sahip, uzun süre kullanım sunan yüksek pil ömürlü bir kablosuz mouse arayışındaysanız HyperX Haste mouse'a mutlaka göz atmalısınız. Tek şarjla 4 güne kadar kullanım, 1 ms tepki süresi ve 2,4 GHz sinyal gücü ile HyperX Haste mouse 80 milyona kadar tıklama ömrü sunuyor.

İndirimsiz fiyatı: 1.760 TL

İndirimli satış fiyatı: 1.049 TL

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

MSI GG Vigor Gaming Klavye

12 milyondan fazla tıklanma ömrü sunan MSI GG Vigor gaming klavye, fiyat performans olarak değerlendirildiğinde şans verilebilecek bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Genel satış fiyatının altına düşmüşken siz de sepetinize ekleyebilirsiniz.

İndirimsiz fiyatı: 677 TL

İndirimli satış fiyatı: 499 TL

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

ASUS ROG Spatha Oyuncu Mouse

12 adet programlanabilir düğme, özel ayarlanmış ROG 19.000 dpi sensör, Aura Sync RGB aydınlatma gibi özellikleriyle konforlu ve uzun ömürlü kullanım sunan ASUS ROG Spatha oyuncu mouse'u, profesyonel ve dayanıklı bir mouse arayanlar için en çok önerilen seçenekler arasında.

İndirimsiz fiyatı: 3.400 TL

İndirimli satış fiyatı: 2.496 TL

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

LG 27'' Monitör

Büyük ve yüksek kalitede görüntü sunacak bir monitör arayışındaysanız LG'nin 4K çözünürlükte, 27 inçlik ekran boyutuyla oldukça tatmin edici görünen; type-c ve iki adet HDMI girişi bulunan bu monitörüne göz atabilirsiniz.

İndirimsiz fiyatı: 8.554 TL

İndirimli satış fiyatı: 6.699 TL

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

HP OMEN X Gaming Monitör

Oyuncular için özel olarak geliştirilen; 240 Hz yenileme hızı ile dikkat çeken, yüksekliği ve eğimi ayarlanabilen 24.5 inçlik bir monitör olan HP OMEN X oyuncu monitörü, profesyonel bir oyun deneyimi için tercih edilen monitörler arasında.

İndirimsiz fiyatı: 6.849 TL

İndirimli satış fiyatı: 6.129 TL

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

MSI MEG INFINITE X Masaüstü Bilgisayar

İyi bir oyuncu bilgisayarı için bütçesini ayarlayanlara devam eden Gaming Week kapsamında en çok indirimi sunan markalardan biri de MSI. MSI MEG INFINITE X masaüstü oyuncu bilgisayarı da o ürünlerden biri. Intel Core i7 işlemci, 512GB SSD + 1TB HDD, RTX 3060 TI ekran kartı, yerleşik MSI AIO sıvı soğutma gibi oyuncuların performansını artıracak donanımlarla gelen bu masaüstü, oldukça güzel bir fiyata satışta!

İndirimsiz fiyatı: 46.149 TL

İndirimli satış fiyatı: 34.999 TL

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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