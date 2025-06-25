Apple severlerin yüzünü güldürecek bir haberle geldik. Amazon'da seçili iPad modellerinde sepette 10.000 TL’ye varan indirimler bulunuyor. Göz atmak için sizi içeriğimize alalım.

iPad Pro'dan iPad Mini'ye birbirinden farklı modellerde 10.000 TL'ye varan indirimler Amazon'da sizleri bekliyor!

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''Bu içerik 25.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Sepette 10.000 TL indirimle satın alabileceğiniz: Apple iPad Pro 13 inç, M4 çip

Ekran: 13 inç

Çip: Apple M4

Depolama: 1 TB

Kamera: Arka: 12 MP geniş + LiDAR + True Tone flash

Ek Özellikler: Face ID, Apple Pencil, Magic Keyboard desteği

Apple’ın yeni iPad Pro modeli, M4 çipi sayesinde hem hız hem de verimlilik açısından dikkat çekiyor. Ayrıca 13 inç ekran boyutuna sahip olan bu cihaz, 1 TB’a kadar depolama kapasitesi sağlıyor. Apple Pencil Pro ve Magic Keyboard gibi aksesuarlarla da uyumlu olan iPad Pro, hem çizim yapanlar hem profesyonel kullanıcılar hem de öğrenciler için bir tercih olabilir. Tabletin fiyatı 99.999,00 TL'den sepette 89.999,00 TL'ye düşüyor.

Kullanıcı yorumu:

Ödeme esnasında 2000 TL tutarında tasarruf edebileceğiniz: Apple 2022 11 inç iPad Pro

Ekran: 11 inç Liquid Retina IPS LCD

Çip: Apple M2

Depolama: 1 TB

Kamera: True Tone Flash özellikli 12 MP Geniş ve 10 MP Ultra Geniş arka kameralar

Taşınabilirliği, güçlü performansı ve çok yönlülüğü sayesinde hem günlük kullanım hem de profesyonel işler için oldukça ideal olan bu iPad, 11 inç ekrana ve 1 TB depolama kapasitesine sahip.

Kullanıcı yorumu:

2000 TL indirim bulunan bir diğer model: Apple iPad Air 11 inç, M2

Ekran: 11 inç Liquid Retina IPS LCD

Çip: Apple M2

Depolama: 256 GB

Kamera: 12 MP kameralar

2000 TL indirimle 25.999,00 TL'ye düşen Apple iPad Air; 256 GB depolaması, Wi‑Fi 6E ve eSIM desteğiyle dikkat çekiyor. Tablet, 12 MP ön ve 12 MP arka kameralarıyla kaliteli görüntülü arama ve 4K video kaydı sunuyor. Ayrıca Touch ID sayesinde güvenlik de oldukça pratik.

Kullanıcı yorumu:

Sepette 2000 TL indirim fırsatı yakalayabileceğiniz son ürün: Apple 2021 iPad Mini

Ekran: 8.3 inç

Çip: A15 Bionic çip

Depolama: 256 GB

Kamera: 12 MP

A13 Bionic çip ile günlük işler, video izleme veya oyun oynama gibi aktivitelerde akıcı performans sunan iPad Mini'nin ekranı yalnızca 8.3 inç. Kompakt boyutu sayesinde özellikle öğrencilerin tercihi olan bu cihaz, diğer modellerde olduğu gibi 12 MP kameralara sahip. Tüm gün süren pil ömrüyle her an yanınızda taşıyabileceğiniz tablet, sepette indirimle 32.925,48 TL'ye düşüyor.

Kullanıcı yorumu:

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