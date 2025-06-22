Hayatı kolaylaştıran ve herkesin evinde bulunması gereken ürünler bu hafta herkesin sepetinde yer aldı. Haftanın en çok satan teknolojik ürünler burada.

Bazı ürünler var ki bir kez deneyince hayatına direkt yerleşiyor. Bu haftanın en çok satan teknolojik ürünlerine baktığımızda kimisi elinin altında tornavida seti olsun istemiş, kimilsi de taşınabilir portatif klima almış. Hem işine yarayacak hem de “Bunu nasıl daha önce almamışım?” dedirtecek şeylerle geldik. Listeye birlikte bakalım!

''Bu içerik 22.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Haftanın en çok satan teknolojik ürünleri ise şöyle:

Xiaomi Akıllı Baskül, çift frekanslı BIA teknolojisiyle vücut yağ oranı, kas kütlesi, su oranı gibi 13 farklı veriyi ölçebiliyor. Kalp atış hızınızı da izleyerek sağlık takibini destekliyor. Mi Home uygulamasıyla senkronize çalışıyor ve geçmiş verilerinizi grafiklerle takip etmenizi sağlıyor. 36 kullanıcı profili, bebek ve evcil hayvan modu gibi seçeneklerle aile kullanımına da uygun. Şık tasarımı, uzun pil ömrü ve hassas ölçüm kabiliyetiyle günlük kullanım için pratik bir alternatif.

Kullanıcı yorumu:

BPA içermeyen malzemelerle üretilen şarjlı su pompası, gıda sınıfı silikon hortum, paslanmaz çelik ve sağlam ABS plastikten oluşuyor. Yani kkoku yapmıyor ve güvenle kullanılabiliyor. Dahili 1200mAh şarjlı piliyle tam dolum sonrası 30-40 gün boyunca çalışabiliyor. 5 galonluk damacana şişelere kapağı açmadan kolayca takılıyor. Tek tuşla çalıştığı için çocuklar ya da yaşlılar da rahatlıkla kullanabiliyor. Farklı boyutlardaki şişelere uyum sağlaması için silikon kapak da yanında geliyor.

Kullanıcı yorumu:

Bu 25 parçalık tornavida seti, elektronik cihazlarla uğraşanlar için hem pratik hem sağlam bir çözüm sunuyor. Krom-vanadyum çelikten üretilmiş 24 farklı uç ve ergonomik sapla geliyor; laptop, telefon, gözlük gibi hassas cihazlarda rahatlıkla kullanılabiliyor. Kompakt deri çantası sayesinde hem şık hem taşınması kolay. Tüm uçlar özel yerlerine oturduğu için karışıklık yaşamıyorsunuz. Dayanıklı malzemesi ve kaymaz tutuşuyla uzun ömürlü bir set arayanlar için ideal.

Kullanıcı yorumu:

Amber LED gece lambası, 0-3 metre mesafede ve 120° açıyla algılama yaparak yalnızca ihtiyaç duyduğunuzda yanar. Enerji tasarruflu yapısıyla hem uzun ömürlüdür hem de gereksiz elektrik harcamaz. Hareket algılandıktan bir süre sonra kendiliğinden söner. Şarj edilebilir bataryası ve kutu içeriğindeki mıknatıs + yapışkanlı bantla dolap içi, merdiven altı ya da koridor gibi alanlara kolayca monte edebilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Tapo TP-Link C200, ev içi güvenlik için oldukça işlevsel bir Wi-Fi kamera. 1080P Full HD görüntü kalitesi sunuyor ve 360° dönebilen yapısıyla odanın her köşesini gözetleyebiliyor. Hareket algıladığında otomatik olarak takip ediyor. Bebek ağlaması gibi özel sesleri de tespit edebiliyor. Gece görüş mesafesi 9 metreye kadar çıkıyor, böylelikle karanlıkta da net görüntü veriyor. Çift yönlü sesli iletişim sayesinde hem duyabiliyor hem de konuşabiliyorsunuz. Ayrıca sesli alarm özelliği ve bulut ya da microSD kart üzerinden kayıt imkanı da sunuyor.

Kullanıcı yorumu:

Xiaomi Mi TV Stick, Google Asistan destekli kumandasıyla sesli komutlara yanıt verebiliyor ve TV deneyimini kolaylaştırıyor. 1080p HD çözünürlükte net görüntü sunarken, Dolby Audio ve DTS desteği sayesinde ses kalitesi de oldukça güçlü. Entegre Chromecast ile telefon ya da tablet ekranınızı kolayca TV’ye yansıtabiliyorsunuz. Google Play Store üzerinden Netflix, YouTube, oyunlar ve diğer popüler uygulamalara erişim mümkün. Kurulumu da oldukça basit: TV’ye bağlayın, WiFi’ye girin ve kullanmaya başlayın.

Kullanıcı yorumu:

Redmi Watch 5 Active, 2.0 inçlik geniş ekranı ve 18 güne kadar çıkan pil ömrüyle günlük kullanımda oldukça pratik bir akıllı saat. Bluetooth üzerinden arama yapabiliyor, gelen mesajları ve bildirimleri bileğinizden görebiliyorsunuz. 140’tan fazla spor moduna sahip olması ve 5 ATM su geçirmezlik özelliği sayesinde hem sporda hem günlük hayatta rahatça kullanılabiliyor. Büyük ekran, güçlü batarya ve işlevsel özelliklerle fiyat-performans açısından dengeli bir model.

Kullanıcı yorumu:

Duvar tipi klimaların aksine duvarda herhangi bir delik açmadan perde aparatı ile kullanabiliyorsunuz. 17-30 derece aralığında sıcaklık ayarı yapılabiliyor. 14 metrekareye kadar alanı ısıtır/soğutur. Uzaktan kumandasının da olduğunu belirtelim.

Kullanıcı yorumu:

Soundcore by Anker R50i TWS kulaklık, Bluetooth 5.3 teknolojisiyle stabil bağlantı sunuyor ve 30 saate kadar kesintisiz müzik keyfi sağlıyor. IPX5 suya dayanıklılık sayesinde ter ve yağmura karşı dayanıklı. İki mikrofonu ve yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliğiyle net telefon görüşmeleri mümkün. Siyah tasarımıyla sade ve şık, günlük kullanım için ideal.

Kullanıcı yorumu:

Philips MG3720 Erkek Bakım Seti, kendiliğinden bilenen çelik bıçaklarıyla konforlu ve etkili tıraş sağlar. Yedi farklı başlığı sayesinde saç, sakal, burun, kulak ve vücut tüylerinizi rahatlıkla şekillendirebilirsiniz. 16 saatlik şarjla 60 dakikaya kadar kablosuz kullanım imkanı sunar. Burun ve kulak tüylerini düzeltmek için özel aparatları vardır. Aparatlar kolayca durulanabilir, temizlik zahmetsizdir. Taraksız düzelticiyle keskin hatlar oluşturmak da mümkün. Kuru kullanım için tasarlanmıştır ve 240V güçle çalışır.

Kullanıcı yorumu:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir: