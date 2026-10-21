Lille-Galatasaray maçı canlı izlemek isteyenler için 'TRT 1 şifreli oldu' ya da 'TRT 1 sinyal yok' sorunlarının çözümünü anlattık.

TRT 1 maç başlayınca şifreli oluyor sorununu nasıl çözülür? Bu akşam Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Ancak mücadeleyi izlemek isteyenler sinyal yok uyarısıyla karşılaşabiliyor.

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Biz de bu içeriğimizde TRT 1'den Lille-Galatasaray maçı canlı izlemek için 'TRT 1 maç başlayınca şifreli oluyor' ya da 'TRT 1 sinyal yok' sorunu gibi durumların çözümüne değindik.

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TRT 1 Lille - Galatasaray maçında neden şifreli oluyor?

TRT 1'in bazı karşılaşmalarda şifreli kanal uyarısı vermesinin temel nedenlerinden biri yayın hakları. UEFA Şampiyonlar Ligi gibi uluslararası organizasyonlarda yayın hakları belirli bölgelerle sınırlandırılabiliyor. Uydu yayınlarının ülke sınırlarının dışına ulaşabilmesi nedeniyle bazı yayınlarda sinyal şifrelemesi uygulanabiliyor.

Peki Lille - Galatasaray maçı TRT 1 şifreli kanal sorunu nasıl çözülür?

Frekans ayarını yenileyin: Uydu alıcınızın kurulum menüsüne girerek TRT 1 HD kanalını güncel frekans bilgileriyle yeniden aratın.

Uydu alıcınızın kurulum menüsüne girerek TRT 1 HD kanalını güncel frekans bilgileriyle yeniden aratın. Kanal listesini güncelleyin: Televizyonunuz veya uydu alıcınız TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) özelliğini destekliyorsa otomatik kanal güncellemesini kullanabilirsiniz.

Televizyonunuz veya uydu alıcınız TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) özelliğini destekliyorsa otomatik kanal güncellemesini kullanabilirsiniz. İnternet üzerinden izleyin: Uydu yayınıyla ilgili sorun yaşarsanız TRT 1'in resmî canlı yayın sayfasını veya tabii platformunu deneyebilirsiniz.

Uydu yayınıyla ilgili sorun yaşarsanız TRT 1'in resmî canlı yayın sayfasını veya tabii platformunu deneyebilirsiniz. Yayın durumunu kontrol edin: Doğru frekansı kullandığınız hâlde şifre uyarısı devam ediyorsa sorunun geçici yayın kısıtlamasından kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol edin.

TRT 1 sinyal yok sorunu neden olur?

TRT 1'de sinyal yok hatası alıyorsanız öncelikle uydu kablosunun bağlantısını ve çanak antenin yönünü kontrol edin. Sorun devam ederse uydu alıcınızın kanal ayarlarından Türksat 4A uydusunu seçerek güncel frekans bilgileriyle manuel kanal araması yapın. Kanal hâlâ bulunamıyorsa sinyal kalitesini kontrol edin ve gerekirse anten ayarları için teknik destek alın.

TRT 1 güncel frekans bilgileri:

Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

Kanal: TRT 1 HD

Bu bilgileri uydu alıcınızın manuel kanal arama bölümüne girerek tarama yapabilir ve bulunan TRT 1 HD kanalını kaydedebilirsiniz.