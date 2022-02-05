Amazon Prime, ABD’deki üyelerini üzecek haberi verdi. 2018’den bu yana ilk defa Amazon Prime ücretlerine zam yapıldı. Bu durum hemen akıllara ‘Türkiye’ye de zam gelir mi?’ sorusunu getirdi. Gelin hem o soruyu yanıtlayalım hem de ne kadar zam yapılmış öğrenelim.

Özellikle ülkemiz Türkiye’de yaptığı yerel fiyatlandırma ile Türk kullanıcıların gönlünde taht kuran ve birçok ülkede de ucuz bir abonelik ücretine sahip olan Amazon Prime, ABD’de yıllık ve aylık abonelik ücretlerine zam yaptı.

Biz de bu konu hakkında konuşabiliriz diye düşündük çünkü Amazon, 2018 yılından beri Amazon Prime abonelik ücretlerine ABD’de zam yapmıyordu. Türkiye’ye ilk geldiğinde de fiyatların bu seviyede kalmaya devam edeceği açıklanmış; zam gelmeyeceği söylenmişti. Amazon Prime, ABD ücretlerine ne kadar zam yaptı? Amazon Prime Türkiye’ye de zam yapar mı? Gelin bakalım.

Amazon Prime zamları 18 Şubat’tan itibaren geçerli olacak

Şubat ayının 18’inci gününden itibaren geçerli olacak olan zamlarda fiyat değişiklikleri şöyle oldu:

Amazon Prime yıllık ücret (ABD): 119 dolar – 139 dolar (yaklaşık %17 zam)

(yaklaşık %17 zam) Amazon Prime aylık ücret (ABD): 12,99 dolar – 14,99 dolar (yaklaşık %15 zam)

18 Şubat’ta başlayacak dedik evet ancak bu gelecek olan yeni üyeler için geçerli. Zaten Amazon Prime aboneliği olan kullanıcılara bu fiyatlar 25 Mart’tan itibaren geçerli olacak.

‘Bu zam niye?’ diye sorabilirsiniz ve sormakta gayet haklısınız. Amazon Prime’ın lideri Jamil Ghani, zamların sebebini artan maaşlara ve kargo maliyetlerinin artışına bağlıyor. Tabii bir de Netflix ve HBO gibi rakip şirketlerin abonelik ücretlerine yaptığı zamlar var.

Amazon Prime Türkiye’ye de zam yapılır mı?

Amazon Prime, Türkiye’ye ilk geldiği zaman Amazon Prime’ın lideri Jamil Ghani ile Fatih Altaylı’nın yaptığı bir röportajı sizlere aktarmıştık. Bu röportajda Ghani, Türkiye’de yaptıkları fiyatlandırmanın tanıtım için geçici bir şey olmadığını ve böyle kalacağını, zaten 8 TL’nin 1 dolara yakın bir miktara tekabül ettiğini, bu sebeple çok fazla Türk aboneye sahip olmak istediklerini belirtmişti.

Tabii bu açıklama yapıldığı zaman yıl 2020 idi ve dolar 7 seviyesinde ilerliyordu. Amazon Prime’ın ABD’ye 2018 yılından bu yana yaptığı ilk zam, akıllara direkt ‘Türkiye’ye de zam gelir mi?’ sorusunu getiriyor. Ghani’nin 2020’deki açıklamalarına göre gelmemesi gerekiyor ancak enflasyon ve kur farkı gibi unsurlar göz önüne alındığında ihtimal var diyebiliriz. Bu noktada eğer zam gelse bile yine yerel fiyatlandırmaya uygun olarak cüzi bir miktarda geleceğini söyleyebiliriz.