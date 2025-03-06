Amazon'da 500 TL'ye Sepette %15 İndirim Kampanyası kapsamında gıdadan kişisel bakıma birçok üründe ve kategoride kaçırılmayacak fırsatların bugün son günü.
Unutmadan kampanya Prime üyelerine özel. Eğer henüz Amazon Prime üyesi değilseniz buraya tıklayarak hemen üye olabilir, size özel olarak seçtiğimiz indirimli ürünlerden yararlanabilirsiniz. Kampanya kapsamında yer alan tüm ürünlere göz atmak isterseniz de buraya tıklayabilirsiniz. Şimdiden iyi alışverişler dileriz!
''Bu içerik 06.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Kişisel Bakım ve Kozmetik
Şampuan, deodorant, krem ve kişisel bakımınız için lazım olan birçok ürünün bulunduğu kategoriden ihtiyacınız olanları alabilirsiniz.
Kişisel Bakım ve Kozmetik kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Kişisel bakım kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:
- Clear Men Erkek Şampuan
- Dove Beauty Cream Bar Katı Güzellik Sabunu
- Blistex Medplus Kuru ve Çatlamış Dudaklara Onarıcı ve Ferahlatıcı Dudak Bakım Kremi
- Old Spice Captain Erkekler İçin Stick Deodorant
- BIC Hybrid 3 Flex 4'lü Yedek Tıraş Bıçağı
Gıda
Çay ve kahveden konservelere, kuru bakliyatlardan atıştırmalıklara kadar birçok ürünün yer aldığı gıda kategorisi, mutfak ihtiyaçlarınızı karşılayacak.
Gıda kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Gıda kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:
- Starbucks Single-Origin Colombia Öğütülmüş Kahve 200 g
- Lipton Earl Grey Bergamot Aromalı Siyah Çay
- Eti Lifalif Yulaf Ezmesi
- Barilla Ince Uzun Makarna
- Yayla Kırmızı Mercimek
Evcil Hayvan
Bu indirimlerde patili dostlarımızı da unutmadık. Onların sağlığı ve bakımı için gerekli olan ürünlerle dolu bu kategoriyi incelemek üzere sizi aşağı alalım.
Evcil Hayvan kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Evcil hayvan kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:
- Enjoy Kuru Kedi Maması 1 Kg
- Gourmet Gold Kıyılmış Sığır Etli Yaş Kedi Maması
- Trendline Biftekli Yetişkin Köpek Maması 1 kg
- Trixie Tırnak Makası
- Koroplast Ekstra Güçlü Kedi Kumu Torbası
Sağlık ve Temizlik
Diş sağlığınıza iyi gelebilecek bir diş macunu ya da evinizin temizliği için bir ürün arıyorsanız sağlık ve temizlik kategorisine göz atabilirsiniz.
Sağlık ve temizlik kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Sağlık ve temizlik kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:
- Sensodyne Diş Eti Bakımı Yumuşak Diş Fırçası
- Parodontax Diş Eti Bakımı Ekstra Ferah Ağız Bakım Suyu
- Omo Sıvı Active Fresh Cold Power Renkliler İçin Çamaşır Deterjanı
- Signal White System Diş Macunu
- Febreze Hava Ferahlatıcı Sprey Oda Kokusu
Sizler için belirli kategorilerden seçtiğimiz ürünler böyleydi. Eğer kampanya kapsamında yer alan tüm ürünlere göz atmak isterseniz de buraya tıklayabilirsiniz.
Bu içerikler de ilginizi çekebilir: