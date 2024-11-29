Temu’dan ucuza alabileceğiniz gaming aksesuarlarını siz oyunseverler için listeledik. Hadi içeriğimize!

Mouse pad’den ışıklandırmaya çok sayıda ürünün bulunduğu Temu’dan yeni gümrük muafiyeti tutarı uygulanmadan önce faydalanabilirsiniz.

İhtiyaçlarınıza en uygun ürünleri kaçırılmayacak fiyatlarla satın almak ve ücretsiz kargo fırsatından yararlanmak isterseniz buraya tıklayarak Temu’nun uygulamasını buradan indirebilirsiniz.

''Bu içerik 26.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Su geçirmez ve yıkanabilir özelliklere sahip mouse pad’i, farklı boyutlarda tercih edebilirsiniz. Ayrıca ürünü, %71 indirim fırsatıyla 100,97 TL’ye satın alabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Temu’dan satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Oyuncu odaların vazgeçilmezlerinden olan LED ışıklar sayesinde odanız atmosferini değiştirebilirsiniz. 24 tuşlu bir uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen bu ışıklar, RGB renk seçeneklerine sahip. Müzikle senkronize olabilme özelliği sayesinde de dikkat çeken ürünü, 220,33 TL’ye satın alabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Temu’dan satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

USB bağlantısıyla çalışan bu projektör, tavana veya duvara yansıtılabilir. Ayrıca projektör sadece oyun odalarında değil yatak odası gibi alanlarda da kullanılabiliyor. Ürün, Temu’da 502,13 TL’den 164,99 TL’ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Temu’dan satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

12 ila 15,6 inç boyutlarındaki dizüstü bilgisayarlarla uyumlu olan bu sehpa, bilgisayarınızın soğumasına yardımcı olması ve taşınabilir yapısı ile ön plana çıkıyor. Ürünü satın almak isterseniz şu an 166,95 TL.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Temu’dan satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Üç katmanlı yapıya sahip olan stand, konsol kolunuzu ya da kulaklığınızı asmanız için ideal bir tercih. PS5, PS4 ve diğer cihazlarla uyumlu olarak tasarlanan ürünü, %51 indirim fırsatıyla 289,49 TL’ye satın alabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Temu’dan satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Oyuncuların yanlarından ayırmadığı aksesuarlardan olan kulaklıklar masada düzensiz bir görüntüye sebep olabilir. Masa kenarına monte edilen, döner kol ve kelepçe mekanizmasına sahip stand, kulaklığınızı asmanızın yanı sıra çanta gibi diğer eşyalar için de kullanılabilir.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Temu’dan satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

40*60 cm uzunluklarındaki poster, oyun odasını dekore etmek isteyenlerin dikkatini çekebilir. Tuval üzerine baskı şeklinde tasarlanmış bu posteri almak isterseniz şu an 53,38 TL’ye düştü.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Temu’dan satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Aldığınızda 3’lü set halinde gelecek olan posterler, canlı ve solmayan renkleriyle ön plana çıkıyor. Posterleri, %57 indirim fırsatıyla 366,49 TL yerine 156,66 TL’ye satın alabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Temu’dan satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Yüksek parlaklık kontrolü sağlayan 3 tuşlu RGB ışık, yapışkan yapısı ve kolay kurulumu ile dikkat çekiyor. Ürün şimdi 169,79 TL yerine 69,02 TL.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Temu’dan satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

PS5, PS4 ve Switch Pro için tasarlanmış silikon kapaklar, oyun sırasında konfor ve hassasiyeti artırırken kaymayı önlüyor. Uzun ömürlü kullanım da sunan bu kılıflar, şimdi sadece 28,76 TL.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Temu’dan satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir: