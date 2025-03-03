Okul ve ders için kullanabileceğiniz, aynı zamanda günlük işlerinizi de rahat bir şekilde yapabileceğiniz fiyat performans odaklı en iyi Laptop önerileriyle karşınızdayız.

Bu listemizde sizlere uygun fiyatlarıyla ön plana çıkan ve performansları ile göz kamaştıran bazı Laptop önerilerinde bulunacağız. Fiyat performans odaklı olan ve özellikle okul yaşantınızda sizi bir adım öne taşıyacak bu Laptop'lar, hem ders çalışmanızı ve projeler tasarlamanızı kolaylaştıracak, hem de günlük yaşantınızda birçok alanda size yardımcı olacak.

Listemizde uygun fiyatlı Laptop'lardan başlayarak bütçeyi biraz daha arttıracağız. Ancak önereceğimiz her ürünün fiyat performans odaklı olmasına dikkat ediyoruz.

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

En uygun fiyatlımız: Lenovo IdeaPad 1 82V700A9TX

Fiyat performans odaklı Laptop listemizin ilk açılışını Lenovo IdeaPad 1 modeliyle yapıyoruz. Intel Celeron N4020 işlemcisiyle ve 4 GB RAM bileşeniyle ön plana çıkan bu Laptop modeli, hem günlük hayatınızda hem de okul yaşantınızda işinizi kolayca görebilecek bir dizüstü bilgisayar konumunda. Ders çalışmak isteyen, çevrimiçi derslere katılan veya yazı işleriyle uğraşan kişilerin tercih edebileceğini düşünüyoruz.

Intel Celeron N4020

4 GB RAM

128 GB SSD

15.6"

Ürünü daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Asus ile devam edelim: Asus X515JA-EJ2137

İlk önerimizden daha hızlı bir bilgisayar arayanlar için sıradaki modelimiz Asus X515JA-EJ2137 oluyor. Intel Core i3 1005G1 ile hızlandırılmış işlemcisinin yanı sıra 4 GB RAM kapasitesi ve 256 GB SSD depolaması ile tercih edilebilir modellerden bir tanesi. Giriş seviyesi bir dizüstü bilgisayar arayanlar için ideal seçeneklerden birisi olacaktır.

Intel Core i3 1005G1

4 GB RAM

256 GB SSD

15.6"

Ürünü daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bütçeyi biraz arttıralım: HP 15-FC0003NT

Fiyat performans odaklı Laptop önerilerimizde sırada HP 15-FC0003NT modeli yer alıyor. Kolaylıkla her yere taşıyabileceğiniz ve özellikle ders çalışırken çok fazla işinize yarayacak bu dizüstü bilgisayar, giriş seviyesi bir cihaz arayanlar için oldukça iyi sistem özellikleri sunmasıyla ünlü. AMD Ryzen 3 7320U işlemcisiyle birlikte tercih edebileceğiniz modellerden bir tanesi.

AMD Ryzen 3 7320U

8 GB RAM

256 GB SSD

15.6"

Ürünü daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu HP modeli tam aradığınız olabilir: HP 255 G9

Fiyat performans odaklı bir model olan HP 255 G9, günlük ihtiyaçlarınızı kolayca karşılamanın yanı sıra özellikle okulda veya derste size hızlı geri dönüşler sunan bir dizüstü bilgisayar modelidir. Not tutma, ders çalışma, proje tamamlama ve daha birçok işi kolaylıkla yapabilme imkanı sunuyor.

AMD Ryzen 5 5625U

8 GB RAM

512 GB SSD

15.6"

Ürünü daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Sade bir görünüm isteyenler için: ASUS Vivobook 15 - X1504ZA-NJ1266

Daha sade ve şık bir görünüm isteyen kullanıcıların tercih edebileceği ASUS Vivobook 15 modeli, Intel Core i3 1215U işlemcisi ile ön plana çıkıyor. Hem her yere taşınabilen bir bilgisayar isteyenler için hem de hızıyla fark yaratabilen bir model isteyenler için ilk tercihlerden birisi olabilir kendisi.

Intel Core i3 1215U

8 GB RAM

512 GB SSD

15.6"

Ürünü daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Her işimi görsün diyenlere: Lenovo IdeaPad 3 15IAU7

Kolayca taşınabilen, her işi hızlı bir şekilde halledebilen, derste ve iş hayatında oldukça işe yarayan bir modele bakıyorsanız o halde Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 sizin istediğiniz bir model olabilir. Hafif yapısı sayesinde dilediğiniz yere kolayca taşıyabilir ve sistem özellikleri sayesinde günlük ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilirsiniz.

Intel Core i3 1215U

8 GB RAM

512 GB SSD

15.6"

Ürünü daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bütçeyi arttırmaya devam ediyoruz: Acer Extensa EX215-54

Güçlü bir verimlilik almak ve en iyi giriş seviyesi Laptop'lardan birisine sahip olmak istiyorsanız o zaman doğru yerdesiniz. Acer Extensa EX215-54 modeli İntel Core i5 1135G7 modeliyle ön plana çıkıyor ve hem günlük hayatınızda hem de okul yaşantınızda size oldukça iyi bir performans sunacaktır.

İntel Core i5 1135G7

8 GB RAM

512 GB SSD

15.6"

Ürünü daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Güçlü işlemci performansı: Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAH8

8 çekirdekli Intel Core i5-12450H işlemcisiyle ön plana çıkan ve fiyat performans odaklı Laptop'larda en çok tercih edilen modellerden birisi olan Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAH8, dayanıklı tasarımının yanı sıra kolayca taşınabilmesi ve performans hızıyla da ön plana çıkan bir model. Hem okulda hem de günlük yaşantınızda sorunsuz bir performans deneyimi için tercih edebilirsiniz.

Intel Core i5-12450H

8 GB RAM

512 GB SSD

15.6"

Ürünü daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Önerilerimizin sonuna yaklaşıyoruz: Dell Inspiron 3520

Yine hızıyla oldukça ön planda olan ve fiyat performans kalitesiyle rakiplerinden biraz daha iyi bir konumda yer alan Dell Inspiron 3520 modeli, listemizin son konuklarından birisi oluyor. Intel Core i5 1235U işlemcisi ve 8 GB RAM kapasitesiyle tercih edebileceğiniz modellerden birisi konumunda yer alıyor.

Intel Core i5 1235U

8 GB RAM

512 GB SSD

15.6"

Ürünü daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyat performasn odaklı Laptop önerilerimizin son konuğu MSI MODERN 15 modeli oluyor. Intel Core i5 1235U işlemci modeli ve 8 GB RAM kapasitesi ile hem hızlı hem de akıcı bir deneyim sunmayı başarıyor. Okulda, ders çalışırken, günlük ve iş kullanımları başta olmak üzere giriş seviyesinin biraz üstü bir bilgisayar modeli arayanlar için tavsiyemiz olacaktır.

Intel Core i5 1235U

8 GB RAM

512 GB SSD

15.6"

Ürünü daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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