Amazon, Türkiye'ye 100 Milyon Dolarlık "Lojistik Üssü" Kuruyor!

Amazon'un Türkiye'de lojistik üssü kuracağı açıklandı. İstanbul Tuzla'da açılacak bu üs, ilk yılında bin kadar kişiye istihdam sağlayacak. Amazon, lojistik üssü için 100 milyon dolarlık yatırım yapacak.

Bundan birkaç yıl önce Türkiye'ye resmi olarak giriş yapan e-ticaret devi Amazon, Türkiye'deki varlığını güçlendirmek için yeni bir adım atacak gibi görünüyor. Yapılan resmi açıklamalara göre Amazon, Türkiye'de bir lojistik üssü kuracak. Bu lojistik üssünün hem Amazon'un hem de Türkiye'nin faydasına olduğunu söyleyebiliriz.

Konuyla ilgili açıklamalar, Amazon Avrupa Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Stefano Perego tarafından yapıldı. "Türkiye’deki ilk lojistik üssümüzün açılışını İstanbul’da yapmanın mutluluğunu yaşarken, bu vesileyle Türkiye’ye olan güvenimizin de altını çizmek istiyoruz. Tatmin edici ücret ve yan haklar ile modern ve güvenli bir çalışma ortamı sunarak ilk senemizde yaratacağımız bini aşkın yeni iş fırsatı için son derece heyecanlıyız." ifadelerini kullanan Perego, bu lojistik üssü ile Türkiye'de yeni kariyer olanakları sunulacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi de memnun

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan tek isim Stefano Perego değildi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da Amazon'un Türkiye'deki lojistik üssü ile ilgili konuştu. "Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak sürecin en başından beri takip ettiğimiz ve Amazon ekibi ile hem sahada hem de bürokratik süreçlerde yakından çalışarak destek olduğumuz bu yatırım kararını bugün kamuoyu ile paylaşmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Ülkemize güvenip yatırım yapan Amazon ekibine şükranlarımızı sunuyoruz." diyen Dağlıoğlu, yatırımdan memnuniyetini bu sözlerle dile getirdi.

Edinilen bilgilere göre Amazon'un Türkiye'deki lojistik üssü, sonbaharda devreye girecek. Üs için 100 milyon dolar civarında para harcanacağı ifade edilirken bu merkezin ilk yılında 1000 kişilik istihdam sağlanacağı ifade ediliyor. Amazon'un İstanbul Tuzla'da açacağı merkezde mühendis, muhasebeci, insan kaynakları uzmanı, operasyoncu, bilgi işlemci ve müşteri hizmetleri temsilcisi gibi farklı kategorilerde çok sayıda kişi çalışacak.