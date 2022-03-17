Amazon'un Prime üyeliklerini iptal etmek isteyen kullanıcıları fikirlerinden geri dönmelerini sağlamak için kullandığı taktik ortaya çıktı. Taktik, şirket bünyesindeki 'Iliad' isimli proje ile geliştirildi ve uzun zamandır kullanılıyor.

Günümüzde faydalandığımız her bir hizmet ve uygulama, bizi kaybetmemek için çeşitli kurnazlıklara başvurabiliyor. Bu kurnazlıklar fazlaca bariz ve abartı seviyeye geldiğinde ortaya ‘karanlık modeller’ denilen, neredeyse dolandırıcılığa vurulacak yöntemler çıkarken bazılarıysa yalnızca kullanıcı arayüzündeki düzenlemelerle hafif, ama işe yarar şekilde uygulanıyor.

İşte bunlardan birisinin e-ticaret devi Amazon tarafından da uygulandığı ortaya çıktı. Insider tarafından paylaşılan belgeler, Amazon’un ‘Iliad’ ismini verdiği projesini ortaya koydu. Bu proje, Amazon Prime aboneliğini iptal etmek isteyen kullanıcıları bu yoldan vazgeçirecek yöntemlere yer veriyordu.

Amazon, kurnaz taktiğiyle kullanıcılarının %14'ünü engelledi:

Proje kapsamında Amazon Prime üyeliğini iptal etmek isteyen kullanıcı, iptal etme süreci içinde birden fazla soru ve teklifle karşılaşıyor. Günümüzde yürürlükte olan bu uygulama, kâğıt üstünde o kadar uğraştırıcı olmasa da gerçekten de Amazon için olumlu sonuçlar sunmayı başardı. Amazon’un bu uygulama sayesinde üyeliğini iptal etmek isteyen kullanıcılarının %14’ünün vazgeçmesini sağladığı bildirildi.

Günümüzde Amazon Prime üyeliğinizi iptal etmek istediğinizde karşınıza Prime’ın sunduğu ayrıcalıklar listeleniyor. Bu ayrıcalıkların altında da üyeliğin yenilenmesine 3 gün kala hatırlatma seçeneği, üyeliği devam ettirme seçeneği ve iptal seçeneği bulunuyor. Yani kullanıcının iptal için tıkladığı sayfadan sonra 3 seçenek sunuluyor ve bunlardan 2’si üyeliğin bir süreliğine de olsa devam ettirilmesini sağlıyor.

İptal işleminin devamı için sunulan butona tıklandığında yeniden bir sayfa açılıyor. Amazon, bu sayfada bir önceki sayfada da gözüken üç seçeneği tekrar gösteriyor. Burada iptal seçeneğinin seçilmesiyle birlikte artık işlem tamamlanıyor. Fakat işlem tamamlanana kadar kullanıcıya iki kez aynı seçenekler, farklı tasarım ve sayfada gösteriliyor. Seçeneklerin tekrar ve tekrar sunulması, kullanıcıları ister istemez yeniden düşünmeye sevk ediyor.