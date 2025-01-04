Amazon Türkiye, Stanley termoslarındaki güvenlik sorunları nedeniyle 2,6 milyon ürünü geri çağırarak kullanıcıları uyardı.

Amazon Türkiye, Stanley termosları için iade çağrısında bulundu. Üretici firma Stanley, bazı termos modellerindeki gevşek kapaklar nedeniyle kullanıcıların ciddi yaralanmalar yaşadığını belirterek bu ürünleri geri toplama kararı aldı.

Stanley, Switchback ve Trigger Action serisindeki termosların kapaklarının düzgün çalışmadığı ve bu nedenle yanık yaralanmalarına neden olabileceğini açıkladı.

Amazon Türkiye iade çağrısında bulundu

Stanley, 2,6 milyon termosu geri çağırırken Amazon Türkiye de bu ürünleri satın alan kullanıcıları uyararak iade çağrısı yaptı. Kullanıcılara, söz konusu termosları kullanmamaları ve iade işlemini başlatmaları gerektiği bildirildi.

Amazon Türkiye, iade süreci için termosların kesinlikle kullanılmaması gerektiğini vurguladı ve iade işleminin ilgili sayfadan başlatılabileceğini belirtti. Ancak bazı kullanıcılar, iade ekranına erişemediklerini ve işlemin tamamlanamadığını bildirdi. Bildirimlerin akabinde ise bu sorunun yoğunluktan kaynaklanıyor olabileceği ifade edildi.