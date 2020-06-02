Amazon Türkiye'den İlk Siparişe Özel Ücretsiz Kargo Fırsatı

Türkiye’deki faaliyetlerine Eylül 2018'de başlayan ABD merkezli online perakende devi Amazon, yeni müşterilerine özel ilk siparişe bedava kargo hizmeti sunuyor. Amazon.com.tr’den ilk kez alışveriş yapacak müşteriler, hiçbir ek bir ücret ödemeden standart kargo hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilecekler.

Milyarder girişimci Jeff Bezos’un sahibi olduğu dünyanın en büyük e-ticaret platformu Amazon, Türkiye’deki online alışveriş pazarında öne çıkabilmek için önemli bir çaba sarf ediyor. Geçtiğimiz yılın ekim ayında Türkiye'deki satıcılara lojistik hizmeti vermeye başlayan şirket, şimdi de müşterilerini yakından ilgilendiren bir kampanya ile karşımıza çıktı.

Bünyesinde farklı kategorilerinden yüz binlerce ürün bulunan Amazon.com.tr, bugünden itibaren ilk kez alışveriş yapacak olan müşterilerine özel ücretsiz kargo hizmeti sağlayacağını açıkladı. Ürünlerin detay, sepet ve ödeme sayfalarında teslimat seçeneği olarak belirtilen yeni hizmet, ürün limiti olmaksızın yeni müşteriler tarafından ilk siparişlerde kullanılabilecek.

İlk siparişe özel ücetsiz kargo hizmeti, yalnızca Amazon.com.tr tarafından satılan ve gönderilen ürünlerde geçerli olacak

Bu noktada önemli bir detayı belirtmekte fayda var. İlk siparişe özel ücretsiz kargo hizmeti, yalnızca Amazon.com.tr tarafından satılan ve gönderilen ürünlerde geçerli olacak. Ek olarak, söz konusu kampanyanın sadece Standart Teslimat seçeneğinde geçerli olacağını, Aynı Gün Teslimat ve Ekspres Teslimat seçenekleri için tercih edilemeyeceğini de söylemiş olalım.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, daha önce Amazon.com.tr veya Türk KOBİ’ler tarafından satılan herhangi bir ürünü satın almış kişiler bu tekliften faydalanamayacak. Kampanyadan faydalanarak verilen siparişler, teslimat gerçekleştirilmeden önce iptal edilirse, ücretsiz kargo teklifi bir sonraki siparişte tekrardan geçerli olacak.

Siparişler, teslimat gerçekleştirilmeden iptal edilirse, ücretsiz kargo teklifi bir sonraki siparişte tekrardan geçerli olacak

Amazon.com.tr'den yapacağınız ilk alışverişte geçerli olan bedava kargo fırsatı hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmak için burayı ziyaret edebilirsiniz. Similar Web verilerine göre, Amazon Türkiye’nin aylık ziyaretçi sayısı 8.47 milyon. Siteyi ziyaret eden kullanıcıların ortalama geçirdikleri süre ise 2 dakika 39 saniye.