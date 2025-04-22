Kullanıcılar, Amazon'un Türkiye'de ürün değişimini kaldırdığını gözlemledi. Artık sadece iade yapılabilecek.

Türkiye’de birçok kullanıcı tarafından özellikle de Prime aboneliği ile sunduğu avantajlar nedeniyle sevilen bir firma olan Amazon, ürünlerde değişim ve iade politikalarıyla da beğeniliyordu. Öyle ki ürünlerin belli bir süre içinde beğenmezseniz değiştirebiliyordunuz.

Ancak bugün bu konuda bir gelişme yaşandı. Kullanıcılar, Amazon’un ürün değişimi uygulamasını kaldırdığını gözlemledi.

Ürün değişimi seçeneği kullanıcılarda görünmemeye başladı, canlı destekten doğrulama geldi

Yapılan paylaşımlarda bir kullanıcı, eskiden ürünlerde ürün seçeneği çıktığını ancak artık bunu göremediğini belirtti. Sonrasında Amazon’un canlı desteğine bağlanıp sorduğunda ise bu durumu doğrulamış oldu. Şirket, ürün değişimi seçeneğinin ürünlerden kaldırıldığını, sadece iadenin devam edeceğini belirtti.

Henüz başka detay olmasa da ürün değişiminin tamamen kalkamayacağını söyleyebiliriz. Yasal olarak sorunlu bir ürün geldiğinde değiştirme sunmak zorunlu. Amazon’un kaldırdığı şey muhtemelen isteğe bağlı olarak yapılan değişimler.

Şirketin neden böyle kullanıcıların tepkisini çeken bir karar aldığını bilmiyoruz. Değişim politikalarının suistimal edilmesi nedeniyle olduğunu söyleyenler var. Konuya ilişkin başka bir bilgi veya açıklama geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.