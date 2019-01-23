Amazon, ürün dağıtımını otonom hale getirmek için girişimlerine devam ediyor. Şirketin geliştirdiği "Scout" isimli teslimat robotu, bugün itibarıyla ABD'nin başkenti Washington'da müşterilere ürün teslim etmeye başladı.

Amazon'un ürün teslim sürecini tamamen otonom hale getirme planları, ilk meyvelerini vermeye başladı. Şirketin geliştirdiği "Scout" adındaki 6 teslimat robotu, bugün sokaklara indi ve teslimatlara başladı. Robotlar kendi kendilerine teslimat yapabiliyor olsa da test süreci boyunca robotlara birer Amazon çalışanı eşlik edecek.

Bir mini buzdolabı ile neredeyse aynı boyutlara sahip olan teslimat robotu, bir insanın yürüme hızıyla neredeyse aynı hızda hareket ediyor. Şirket, Scout'un yayaların ve evcil hayvanların olduğu bir yolda güvenli bir şekilde ilerleyebildiğini iddia ediyor. Paketin doğru kişi tarafından alınıp alınmadığının nasıl doğrulandığı ise henüz bilinmiyor.

Amazon, teslimat robotları üzerinde çalışan tek şirket değil fakat e-ticaret devinin geniş pazarı, Scout'un testlerinde diğer robotlara göre oldukça büyük avantaj sağlıyor. Scout, gidebileceği nokta itibarıyla oldukça önemli bir proje. Amazon'un Scout robotunun şu anki versiyonunda ürünleri teslim edebilmesi için, gün içinde evde olmanız gerekiyor.

Robot'un gelecekteki sürümlerinde, kişi evde yokken pakedi evin içine bırakmak için kapıyı açmaya yarayan dijital anahtar kullanımı gibi özellikler eklenebilir. Amazon'un bu girişiminin, testlerin başarılı olması durumunda önce ABD'nin tamamına daha sonra da diğer ülkelere yayılması bekleniyor. Scout'un teslimat performansının Amazon tarafından paylaşılan videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.