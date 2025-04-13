AMD ekran kartlarına geçen ay gelen 25.3.1 sürücü güncellemesi, kullanıcıların bilgisayarlarında mavi ekran gibi sorunlara neden oluyor.

Ülkemizde de birçok kullanıcı tarafından tercih edilen AMD markalı ekran kartlarına geçtiğimiz ay 25.3.1 kodlu bir sürücü güncellemesi gelmişti. Ancak gelen bilgiler, bu güncellemenin bazı sorunlara neden olduğunu gösterdi.

Ali Atılgan isimli RX6700XT GPU’ya sahip bir takipçimiz, bize ulaşarak bu sorun hakkında bilgilendirme yaptı. Aktardığına göre güncellemeyi yaptıktan sonra bilgisayarı çökmeye başladı. Sürekli mavi ekran aldığını, PC’sinin donduğunu ve yeniden başlatıldığını bildirdi.

Şimdilik en iyi çözüm önceki sürümde kalmak gibi görünüyor

Biz de Reddit gibi platformları kontrol ettiğimizde bu sorunun oldukça yaygın yaşandığını gördük. Öyle ki mart başından beri onlarca kullanıcı, sürücü güncellemesinin ardından benzer sorunlar yaşadığını bildirmiş. Ayrıca yalnızca tek bir seride değil, farklı serilerden AMD GPU’larında da yaşandığı görülebiliyor.

AMD’den konuya ilişkin bir açıklama göremedik. Şimdilik en iyi çözüm, güncelleme yapmamak gibi görünüyor. Eğer siz de yaşıyorsanız, 24.12.1 gibi hiçbir sorun olmadan kullanılabilen sürüme dönebilirsiniz. Yeni bir gelişme yaşandığında sizleri bilgilendireceğiz.