Samsung, Dünyanın İlk UFS 5.0 Depolama Çipini Duyurdu: Telefonlar Çağ Atlayacak!

Samsung, dünyanın ilk UFS 5.0 depolama çipini duyurdu. Bu çip, akıllı telefonlara çağ atlatacak hız iyileştirmeleriyle geliyor

Günümüzde piyasaya sürülen akıllı telefonlarda bulabileceğiniz en hızlı depolama birimi UFS 4.0 ve 4.1’dir. Bunlar aslında hâlihazırda çok hızlı birimler ancak gelişen teknolojiyle her konuda olduğu gibi depolama alanında da yeni nesiller görüyoruz. Samsung’un yaptığı yeni duyuru da bunlardan biri.

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Samsung, dünyanın ilk UFS 5.0 depolama çipini resmen duyurdu. Bu depolama birimi, şirketin gelecekte çıkaracağı Galaxy telefonlar başta olmak üzere akıllı telefon sektöründe büyük bir hız iyileştirmesi sunacak.

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Daha hızlı uygulama başlatma, daha hızlı dosya aktarımı, daha hızlı yapay zekâ

Smasung tarafından tanıtılan UFS 5.0 depolama birimi, akıllı telefonları âdeta uçuracak bir yükseltme olacak. Şirkete göre çip, 10,8 GB/s’ye kadar sıralı okuma hızı ve 9,5 GB/s’ye kadar yazma hızı elde edebiliyor. Karşılaştırma yapacak olursak UFS 4.0’da bunlar sırasıyla 4300 MB/s ve 4100 MB/s idi. Yani acayip bir iyileştirme var.

UFS 5.0 sayesinde akıllı telefonlar başta olmak üzere cihazlarda uygulamaların çok daha hızlı başladığını göreceksiniz. Bunun yanı sıra dosya aktarım hızları artacak, cihaz içi yapay zekâ performansı iyileşecek. Ayrıca verimlilik de iyileştirilmiş. Şirket, yenilikler sayesinde UFS 4.1’e kıyasla %40 daha yüksek verimlilik sunulduğunu iddia ediyor. Çipin 7,5 mm x 13 mm x 0,9 mm ile daha küçük olduğunu da belirtelim.

UFS 5.0 teknolojisinin önümüzdeki dönemde çıkacak cihazlarda yer aldığını göreceğiz. Hatta iddialara göre Exynos 2700 işlemciye sahip olacak Galaxy S27 serisinde UFS 5.0’ın da yer alabileceği konuşuluyor.