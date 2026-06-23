Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Donanım Haberleri ve İçerikleri

Samsung, Dünyanın İlk UFS 5.0 Depolama Çipini Duyurdu: Telefonlar Çağ Atlayacak!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Samsung, dünyanın ilk UFS 5.0 depolama çipini duyurdu. Bu çip, akıllı telefonlara çağ atlatacak hız iyileştirmeleriyle geliyor

Samsung, Dünyanın İlk UFS 5.0 Depolama Çipini Duyurdu: Telefonlar Çağ Atlayacak!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Günümüzde piyasaya sürülen akıllı telefonlarda bulabileceğiniz en hızlı depolama birimi UFS 4.0 ve 4.1’dir. Bunlar aslında hâlihazırda çok hızlı birimler ancak gelişen teknolojiyle her konuda olduğu gibi depolama alanında da yeni nesiller görüyoruz. Samsung’un yaptığı yeni duyuru da bunlardan biri.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

8560 mAh Bataryayı Çok Uygun Fiyata Sunan HONOR X70 Pro Max Tanıtıldı

8560 mAh Bataryayı Çok Uygun Fiyata Sunan HONOR X70 Pro Max Tanıtıldı

Samsung Galaxy S26 FE İlk Kez Göründü: Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S26 FE İlk Kez Göründü: Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

TECNO CAMON 50 Ultra 5G Türkiye'de Satışta: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

TECNO CAMON 50 Ultra 5G Türkiye'de Satışta: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Xiaomi 18 Pro, Samsung'un Sevilen "Gizlilik Ekranı" Özelliğiyle Gelecek

Xiaomi 18 Pro, Samsung'un Sevilen "Gizlilik Ekranı" Özelliğiyle Gelecek

Samsung, dünyanın ilk UFS 5.0 depolama çipini resmen duyurdu. Bu depolama birimi, şirketin gelecekte çıkaracağı Galaxy telefonlar başta olmak üzere akıllı telefon sektöründe büyük bir hız iyileştirmesi sunacak.

İçerikten Görseller

Samsung, Dünyanın İlk UFS 5.0 Depolama Çipini Duyurdu: Telefonlar Çağ Atlayacak!
sams

Daha hızlı uygulama başlatma, daha hızlı dosya aktarımı, daha hızlı yapay zekâ

sams

Smasung tarafından tanıtılan UFS 5.0 depolama birimi, akıllı telefonları âdeta uçuracak bir yükseltme olacak. Şirkete göre çip, 10,8 GB/s’ye kadar sıralı okuma hızı ve 9,5 GB/s’ye kadar yazma hızı elde edebiliyor. Karşılaştırma yapacak olursak UFS 4.0’da bunlar sırasıyla 4300 MB/s ve 4100 MB/s idi. Yani acayip bir iyileştirme var.

UFS 5.0 sayesinde akıllı telefonlar başta olmak üzere cihazlarda uygulamaların çok daha hızlı başladığını göreceksiniz. Bunun yanı sıra dosya aktarım hızları artacak, cihaz içi yapay zekâ performansı iyileşecek. Ayrıca verimlilik de iyileştirilmiş. Şirket, yenilikler sayesinde UFS 4.1’e kıyasla %40 daha yüksek verimlilik sunulduğunu iddia ediyor. Çipin 7,5 mm x 13 mm x 0,9 mm ile daha küçük olduğunu da belirtelim.

UFS 5.0 teknolojisinin önümüzdeki dönemde çıkacak cihazlarda yer aldığını göreceğiz. Hatta iddialara göre Exynos 2700 işlemciye sahip olacak Galaxy S27 serisinde UFS 5.0’ın da yer alabileceği konuşuluyor.

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Bilgisayar kategorisinde binlerce üründe %70'e varan indirimler için tıkla!

Donanım Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

748 GB RAM’li, Bir Ev Parasına Satılan Bilgisayar ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3 Tanıtıldı

748 GB RAM’li, Bir Ev Parasına Satılan Bilgisayar ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3 Tanıtıldı

Lenovo’nun Tam Bir Canavar Olacak İlk NVIDIA RTX Spark İşlemcili Laptop’u Sızdırıldı: İşte Tasarımı ve Özellikleri

Lenovo’nun Tam Bir Canavar Olacak İlk NVIDIA RTX Spark İşlemcili Laptop’u Sızdırıldı: İşte Tasarımı ve Özellikleri

Ekran Kartı Termal Macunu Ne Zaman Değiştirilmeli?

Ekran Kartı Termal Macunu Ne Zaman Değiştirilmeli?

PS5 ve PS5 Pro'nuzun Kapasitesini 4 Katına Çıkaracak SanDisk'in Yeni 8 TB SSD'si Tanıtıldı (Fiyatı Dudak Uçuklatıyor)

PS5 ve PS5 Pro'nuzun Kapasitesini 4 Katına Çıkaracak SanDisk'in Yeni 8 TB SSD'si Tanıtıldı (Fiyatı Dudak Uçuklatıyor)

RTX 5090'ın Yaydığı Yoğun Isının, Diğer Parçaların Rengini Değiştirdiği Ortaya Çıktı

RTX 5090'ın Yaydığı Yoğun Isının, Diğer Parçaların Rengini Değiştirdiği Ortaya Çıktı

Akıllı Telefon Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

İkinci Elde 200 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek En Sorunsuz Motorlar

İkinci Elde 200 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek En Sorunsuz Motorlar

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

Toyota Corolla’nın En Sorunsuz Motoru Hangisi?

Toyota Corolla’nın En Sorunsuz Motoru Hangisi?

Çok Ucuza Samsung Telefon Geliyor: A101'de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

Çok Ucuza Samsung Telefon Geliyor: A101'de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

Renault'un Yeni SUV'si Boreal Alınır mı? Fiyatından Özelliklerine Her Yönüyle İnceledik!

Renault'un Yeni SUV'si Boreal Alınır mı? Fiyatından Özelliklerine Her Yönüyle İnceledik!

BMW’nin En Sorunsuz Motorları Hangileri?

BMW’nin En Sorunsuz Motorları Hangileri?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com