AMD'nin yeni RX 9070 ve RX 9070 XT ekran kartlarının Japonya'da ciddi bir satış başarısı gösterdiği açıklandı.

AMD'nin RX 9000 serisi ekran kartları piyasaya çıktıktan kısa süre sonra ciddi satış başarısı gösterdi. Dahası bu başarı yalnızca rakiplerini değil AMD'nin kendisini bile şaşkına çevirdi.

Japonya'da düzenlenen Team AMD Roundtable etkinliğinde şirketin pazar payının %45’e ulaştığı açıklandı. Bu rakam sadece Japonya’ya özgü olsa da AMD'nin küresel pazarda da NVIDIA’yı zorladığı konuşuluyor.

AMD'nin Japonya'daki pazar payı %45'e ulaştı

Etkinlikte AMD yöneticileri Yoshiaki Sato ve Saki Suzuki, ASRock, Asus, Gigabyte, MSI, PowerColor ve Sapphire gibi ekran kartı üreticileriyle bir araya geldi. Kart ortakları, talebe yetişmekte zorlandıklarını ve GPU eksikliği nedeniyle üretim kapasitelerinin sınırlı olduğunu aktardılar.

AMD’den Sato, “AMD bu kadar ekran kartı satmaya alışık değil.” diyerek samimi bir itirafta bulunurken, şirket hedefinin Japonya pazarında %70 pazar payına ulaşmak olduğunu belirtti.

AMD, elbette global çapta NVIDIA'nın gerisinde. Şirketin genellikle %10 ila %18 arasında değişen global pazar payının, RX 9070 ve RX 9070 XT'nin piyasaya sürülmesiyle büyük oranda artış gösterdiği iddia ediliyor fakat şimdilik resmî rakamlar mevcut değil.