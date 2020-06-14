Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden biri olan AMD, 2016 yılından beri aynı olan Radeon markasının logosunda değişikliğe gitti. Yenilenen Radeon logosunun Ryzen logosuyla aynı format stilini kullanması ise dikkatlerden kaçmadı.

2016’da Polaris mimarisi tanıtıldığından beri aynı Radeon logosunu AMD, yeni nesil RDNA 2 ‘Big Navi’ Radeon RX ekran kartları ile bazı değişikliklere gidiyor. Yeni Radeon logosu, ilk olarak PC Gaming Show 2020’de Godfall’un oynanış videosunda sergilendi.

Yapılan değişiklik sadece yeni bir logo olmasına rağmen, bunun gibi küçük güncellemeler bile şirketin ilerleyen dönemlerde gelecek büyük marka yenilemelerine işaret ediyor olabilir. AMD’nin 2. nesil RDNA grafik mimarisi ve onu kullanan RX grafik kartları ile yeni bir Radeon logosu, Radeon markasında büyük yenilikler göreceğimizi ima ediyor.

Dikkatli bakanlar, yeni Radeon logosunun Ryzen logosuyla aynı format stilini kullandığını kolayca fark edebilir. Bu noktada şirket, daha önceleri yaptığı bir açıklamada tıpkı Ryzen CPU’ların üst seviye işlemci segmentini altüst ettiği gibi Big Navi RDNA 2 GPU’sunun da 4K oyun segmentini altüst edeceğini söylemişti.

Yeni nesil RDNA 2 GPU’lar büyük bir performans artışıyla gelecek:

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir raporda yeni nesil RDNA 2 mimarisini kullanacak kartların, bir önceki nesil RDNA mimarisine göre performans / Watt’ta en az %50 artış, saat başına daha fazla performans, gelişmiş ve artırılmış GPU ve Mem çekirdek saat hızları sunacağı bir kez daha doğrulanmıştı.

Yeni RDNA 2 mimarisiyle birlikte saat hızı başına düşen performansı artırmak istediği bilinen AMD, saat hızlarındaki bu artışla birlikte kullanıcılarına performans yükseltmesi ve daha fazla grafik gücü sunmayı hedefliyor.

Mikroçip devi AMD, 7 nm+ üretim sürecinin bir sonucu olacağını zaten bildiğimiz RDNA 2 GPU’ları 2020 yılı sona ermeden önce piyasaya sürmeyi planlıyor. Kâğıt üzerinde oldukça iddialı gözüken bu GPU’ların pratikte de bekleneni verip veremeyeceğini ancak işlemciler tanıtıldığında görebileceğiz.