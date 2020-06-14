Uçuş Simülasyonu Project Wingman Fragmanla Duyuruldu

2017 yılından bu yana Unreal Engine 4 oyun motoruyla geliştirilen Project Wingman, sonunda bir fragmanla resmen duyuruldu. Oyunun çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

Uçak severler toplanın! Eğer bugünlerde yeni bir uçuş simülasyonu arıyor fakat piyasada olanlar size ya çok zor ya da çok sıkıcı geliyorsa, önümüzdeki aylarda yeni bir oyun piyasaya sürülecek. Project Wingman ismiyle çıkış yapan bu oyun, günümüz uçuş simülasyonları kadar zor olmamasıyla birlikte eğlenceli de bir oynanış sunuyor gibi duruyor.

İlk olarak yaklaşık 3 sene önce ismini duyduğumuz Project Wingman, Sector D2 isimli bir stüdyo tarafından Unreal Engine 4 oyun motoru kullanılarak geliştiriliyor. Oyunculara macera dolu bir deneyim sunmak isteyen Sector D2, Project Wingman’ın duyurusunu bugün bir fragmanla yaptı.

Project Wingman duyuruldu:

En azından fragmandan görebildiğimiz kadarıyla Project Wingman, DCS: World kadar gerçekçi bir yapıya sahip olmayacak. Oyun, bunun yerine bir zamanların sevilen yapımı Tom Clancy’s H.A.W.X ve Ace Combat serileri gibi aksiyon ve macera odaklı olacak.

Yayıncılığını Humble Games’in de üstlendiği Project Wingman, 2018 yılında Kickstarter üzerinden destek toplamaya başlamıştı. Oyunun Kickstarter sayfasına göre oyuna bugüne kadar 2.467 kişi toplamda 114.544 Avustralya doları (78.640 dolar) destekte bulunmuştu.

Project Wingman’ı şu anda denemek isterseniz oyunun 2017 yılında yayınlanan Alpha sürümüne bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Ancak bu sürüm 2017 yılından kalma olduğundan dolayı tam sürümün neler sunacağını veya nasıl görüneceğini tam olarak yansıtmayabilir.

Çıkış tarihi henüz açıklanmayan Project Wingman, Humble Games ve Steam üzerinden yayınlanacak. Oyunun açıklamasına göre oyunda 20’den fazla uçak, 40’tan fazla silah ve farklı farklı senaryolar bulunacak. Oyun, VR desteğine de sahip olacak.

Project Wingman fragmanı: