AMD Ryzen 6000, Dünyanın İlk 6 nm Masaüstü İşlemcisi Olabilir

İnternette ortaya çıkan AMD yol haritasına göre Zen 3+ APU’lara RDNA 2 grafik özellikleri eklenecek. Ayrıca 2022 yılında AMD Ryzen 6000 serisi, dünyanın 6 nm mimariyle gelecek ilk masaüstü işlemcisi olabilir.

Son yıllarda AMD ile Intel arasında yaşanan işlemci rekabeti, bilgisayarlara ilgi duyan herkesin bildiği bir rekabet olmuştu. AMD’nin en önemli avantajlarından bir tanesi, yeni 7 nm mimari olarak karşımıza çıkmıştı. Intel’in işlemci teknolojisi daha iri kıyım bir altyapıya sahipti.

AMD bu noktadaki avantajını kaybetmeye hiç de istekli değil. İnternette ortaya çıkan ve AMD’ye ait olduğu öne sürülen bir yol haritasına göre AMD, 2022 yılında dünyanın 6 nm mimariye sahip ilk işlemcisini piyasaya sürecek.

AMD Ryzen 6000 bir ilk olacak:

AMD Ryzen 4000 masaüstü APU’ları henüz piyasaya çıkmamış olsa da Wccftech’in yayınladığı görsellere göre firmanın 6. nesil Ryzen CPU’ları; gelecek olan işlemcileri, üstün özellikleriyle geride bırakacak. AMD Ryzen 6000 APU’lar 'Rembrandt' kod adıyla geliştirilecek ve Zen 3+ mimariye sahip olacak.

Bahsi geçen mimari, hem performans hem de verimlilik anlamında Zen 3’lerden daha ileride olacak. Ayrıca bu işlemcilerin TSMC’nin yeni 6 nm yapılarıyla üretilmesi bekleniyor. Bu yapı, şu andaki N7’lerden daha iyi olacak. Grafik tarafına baktığımızda durumlar daha da ilginç hâle gelecek. Ortaya çıkan sızıntıya göre şu andaki Vega’ların yerini RDNA 2 alacak. RDNA 1 grafik işlemciler, APU’larda hiç kullanılmamış olacak.

RDNA 2, performansı çok artıracak:

RDNA 2 GPU’lar Watt başına performans olarak önemli gelişmeler sağlayacak. Ayrıca bu donanımlar, ışın izleme teknolojisini de destekleyecek. Böylece yeni nesil konsollarla rekabet edebilecek grafikler sunan APU’lar görmemiz mümkün olacak.

Öte yandan AMD, yeni Rembrandt ile AM4 soketleri daha yeni AM5 platformuyla değiştirecek. Her ne kadar ilk başta bu durum, olumsuz gibi gözükse de DDR5, LPDDR5, USB 4.0 ve PCIe 5.0 gibi teknolojileri kullanabilmemizi sağlayacak.

Ryzen 6000 serisi Ryzen 5000 serisinin yerini alacak. Ryzen 5000 serisi Cezanne kod adıyla geliştiriliyor ve 2021’de gelmesi beklenen APU, Zen 3 mimariye sahip olacak. Grafik için Vega kullanırken RDNA 2 desteği de sunacak. Yol haritasına göre Ryzen 4000 ise yakın zamanda gelecek.