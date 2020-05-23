AMD Ryzen 4000 Serisi APU’larının Özellikleri Ortaya Çıktı

AMD’nin Renoir kod adlı Ryzen 4000 serisi APU’ları, şirketin yeni anakartının Biostar sayfasındaki desteklenen işlemciler kısmında ortaya çıktı. Özelliklere göre AMD, APU sektöründe daha da söz sahibi olacak gibi duruyor.

Son zamanlarda grafik kartı ve işlemcilerin aynı platformda buluştuğu APU’lar konusunda büyük bir ilerleme kaydeden AMD, bu başarısını sürdürmeye devam edecek gibi duruyor. Bugün ortaya çıkan yeni bilgilere göre şirketin önümüzdeki zamanda tanıtması beklenen yeni Ryzen 4000 serisi APU’ları, epey güçlü olacak.

‘Renoir’ kod adlı yeni Ryzen 4000 APU’larının özellikleri, Twitter’da Komachi Ensaka isimli bir kullanıcı tarafından paylaşıldı. Yeni APU bilgileri, AMD’nin yeni anakart serisi B550’nin Biostar’daki sayfasında yer alan ‘desteklenen işlemciler’ bölümünde kendisini gösterdi. Bu bölümde 7 Ryzen 4000 APU’sunun özellikleri de gözüktü.

AMD Ryzen 4000 serisi APU'larının özellikleri:

Biostar’ın sayfasında yer alan bilgilere göre yeni Ryzen 4000 APU serisi, AM4 ailesi soketlere sahip olacak. Yeni seri, masaüstü bilgisayarlara odaklanacak olsa da Zen+ tabanlı önceki serilerden daha iyi özelliklere sahip olacak. Ryzen 4000 APU’ları, 7 nm Zen 2 çekirdekleri ve geliştirilmiş 7 nm Vega GPU çekirdeğine sahip olacak.

Sayfada gözüken diğer bilgilere göre AMD’nin yeni APU serisi, 65 W’lık standart güç değerine sahip olacak. Seride yer alacak Ryzen 7 Pro 4700G, Ryzen 5 Pro 4400G ve Ryzen 3 Pro 4200G serinin Pro modelleri olacakken Ryzen 7 4700GE, Ryzen 5 4400GE ve Ryzen 3 4200GE, serinin 35 W’lık düşük güçlü modelleri olacak. Serinin yedinci modeliyse Ryzen 7 4700G olacak.

Wccftech tarafından Igor’s Lab’da daha önce yayınlanan bilgilerin derlenmesiyle oluşturulan tablodaysa işlemcilerin neredeyse her özelliği yer aldı. Yukarıdaki tabloda görülebileceği üzere standart işlemcilerin Pro modellerinde gözle görülür bir performans artışı görülecek. Tabloya göre Pro ve standart modeller arasında herhangi bir donanım farkı da bulunmayacak.