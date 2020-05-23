Oyun oynamayı seven kişiler bir zamanlar genellikle masaüstü bilgisayar toplamayı tercih ediyorlardı. Artık oyun oynamaya elverişli çok daha elverişli dizüstü bilgisayar modelleri de piyasaya sürülüyor. Biz de sizlerin oylamalarından da yardım alarak oyuncular için en iyi laptop markaları listesi derledik. Hoş geldiniz.

Oyun oynamayı seven insanlar yeni bir bilgisayar alacakları zaman akıllarına ilk olarak “Dizüstü bilgisayar mı yoksa masaüstü bilgisayar mı?” sorusu geliyor. Bu sorunun cevabı bir zamanlar çoğunlukla masaüstü bilgisayarken zamanla dizüstü bilgisayar modelleri de tercih edilmeye başlandı. Biz de sizler Telegram kanalında düzenlediğimiz anketle için oyuncuların tercihi olan en iyi laptop markaları listesi hazırladık.

Bu listeyi hazırlarken sizlerin oylarını dikkate aldık. Telegram kanalımızda yaptığımız oylamada toplamda 5.800’e yakın oy kullanıldı ve en iyi laptop markaları seçildi. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sizlerin oylarıyla zirveye oynayan markalara birlikte bakalım.

Oyuncular için en iyi laptop markaları:

Monster : %38

: %38 MSI: %29

%29 ASUS: %13

%13 Lenovo: %6

%6 HP: %3

%3 Dell: %3

%3 Acer: %2

Acer

Sizlerin oylarıyla listemizi son sıradan yakalamış olan dünyanın en büyük üçüncü bilgisayar üreticisi Acer giriş, orta ve üst seviye oyun bilgisayarlarıyla oyuncuların gözüne girmiş durumda. Özellikle bilgisayarların giderek daha da pahalı hale geldiği bugünlerde Acer, daha çok bütçe dostu oyuncu bilgisayarlarıyla öne çıkıyor.

Birçok kişi tarafından iyi bir fiyat performans ortalamasına sahip olduğu belirtilen Acer’ın bu özelliği özellikle düşük bütçeli oyun bilgisayarı arayan kişilerin ilgisini çekiyor. Bunun yanı sıra birçok laptop modelinde 120 Hz yenileme hızına sahip ekran kullandığı için Acer’ın modelleri akıcı bir oyun deneyimi sunuyor.

Dell

Dell, aslında oyun bilgisayarı üretmek için kurulmuş bir marka değil. Yine de G serisi altında oyun laptopu üreten Dell, bunun yanı sıra oyun bilgisayarları üreten ve birçok kişi tarafından bilinen Alienware markasının asıl sahibi. Dolayısıyla şirket, oyun bilgisayarları üretmekte tecrübeli bir marka.

Dell’in ürettiği son oyun laptoplarında Intel’in i7 ve i9 işlemcileri bulunuyor. Grafik kartı kısmındaysa Dell genellikle NVIDIA’nın GTX serisinden GTX 1660Ti ve GTX 1060 ekran kartlarını tercih ediyor. Güncel ekran kartı ve işlemci seçenekleriyle oyun oynamak için ideal bir seçim olan Dell, düşük bütçeye sahip oyuncuların gözbebeği konumunda. Yine de Alienware yerine Dell markalı bir laptop alındığında çoğu kişi dayanıklılık konusunda şüpheye düşüyor.

HP

HP, Pavilion ve Omen adı altında ürettiği dizüstü bilgisayarlarla oyuncu bilgisayarı satın almak isteyen kişilerin gözüne girmiş durumda. Aynı Dell gibi tamamen oyun bilgisayarı üretmeye odaklanmayan şirket, özellikle Omen markası altında ürettiği yüksek performans sağlayan donanımlı dizüstü bilgisayarlarıyla sektörün önde gelen isimlerinin arasına imzasını atmış durumda.

Ülkemizde de fazlasıyla tercih edilen HP, Pavilion markası altında bütçe dostu oyun bilgisayarları üretiyor. Bu modellerde genellikle NVIDIA GTX 1660, GTX 1050Ti gibi orta-üst düzey ekran kartları kullanılıyor. Omen markası altında ise RTX 2060, RTX 2070 gibi daha üst düzey donanım parçaları bulunuyor.

Lenovo

Siz okurlarımızın yaptığı oylamada %6 oy ile listemize giren Lenovo da piyasaya sürdüğü dizüstü oyun bilgisayarlarıyla sektörün önde gelen isimlerinden biri. Şirket, Legion adı altında piyasaya sürdüğü dizüstü bilgisayarlarında NVIDIA’nın önde gelen RTX serisi ekran kartlarını kullanıyor. Bu da Legion Y540 gibi dizüstü bilgisayarların neredeyse tüm oyunlarda yüksek performans göstermesini sağlıyor.

Geekbench raporlarında HP Omen serisinden daha iyi bir performans gösteren Lenovo Legion serisi, tasarımı nedeniyle eleştirilere maruz kalıyor. Yine de eski ve kaba görünen bir tasarımın içerisine yerleştirilen yüksek performanslı donanım parçalarıyla Lenovo Legion serisi oyuncuların gözüne girmeyi başarıyor.

ASUS

Republic of Gamers, yani Oyuncular Cumhuriyeti kavramını hayatımıza katmış olan ASUS, sloganıyla da anlaşılabileceği gibi oyuncular için ürettiği ekipmanlarıyla bu alandaki en iyi markalardan bir tanesi. Yalnızca ekipman değil, aynı zamanda bu marka altında dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar da üreten ASUS, bu sektörde de kendini kanıtlamayı başararak oyuncuların gözdesi haline geldi.

Hem orta hem de üst seviye dizüstü oyun bilgisayarı üreten ASUS, performansının yanı sıra bilgisayarlarının bataryalarıyla ve ekranlarıyla da öne çıkıyor. Ürettiği birçok dizüstü bilgisayar modeli piyasanın en uzun şarj ömrüne sahip bilgisayarı unvanını kazanan ASUS, bunları yaparken tasarımdan da ödün vermiyor. En iyi oyuncu bilgisayarları listelerinin hepsine zirveye oynayan ASUS, bizim listemizde de hak ettiği yeri alıyor.

MSI

Oyun bilgisayarı denince akla gelen ilk markalardan biri olan MSI hem kendi ürettiği bilgisayarlar hem de bilgisayarlar için ürettiği özel donanım parçaları ile bu alanda adeta rakipsiz bir duruş sergiliyor. Özel olarak ürettikleri performans odaklı ekran kartlarının dışında MSI, oyuncular için ürettikleri dizüstü bilgisayarlarla da birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

Piyasaya sürdükleri dizüstü bilgisayarlarında kendi yazılımlarını kullanan MSI, normal bilgisayarlarda yapılması çok uğraştırarak fazla zamanınızı alabilecek overclock işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmenizi de sağlıyor. Bu yüzden de MSI, okurlarımızın da tercihleriyle listemizin ikinci sırasına yerleşiyor.

Monster

Listemizin zirvesinde ise Webtekno okurlarının en iyi dizüstü oyun bilgisayarı markası olarak seçtiği Monster bulunuyor. Monster, 2000 yılında kurulan ve o zamandan beri yüksek performanslı dizüstü bilgisayar modelleri üreten bir marka. Oylama sonucundan da anlaşılabileceği üzere şirket, bunu gayet iyi bir şekilde yapıyor ve listenin başında yer almayı hak ediyor.

ABRA ve TULPAR serileriyle oyunlarda ileri düzey performans sunan Monster ekran kalitesi, tasarımı ve bunların yanı sıra teknik desteğiyle de Türkiye’deki oyuncuların bir numaralı dizüstü oyun bilgisayarı üreticisi konumuna gelmiş durumda.

Siz değerli okurlarımızın da yardımıyla hazırladığımız oyuncular için en iyi laptop markaları yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu ve bunun gibi oylamalara katılarak bu gibi haberlerin bir parçası olmak istiyorsanız Telegram hesabımızı takip edebilirsiniz. Ayrıca sizce oyun oynamak için en iyi laptop markasının ne olduğunu da yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.