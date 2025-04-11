AMD, oyuncu dizüstü bilgisayarlarında kullanılacak yeni işlemcileri "Ryzen 8000 HX"i duyurdu. 4 farklı modele sahip olacak işlemciler, uygun fiyatlı oyuncu dizüstü bilgisayarlarında kullanılacaklar.

Nispeten uygun fiyatlı ürünler duyurması nedeniyle en çok da oyunseverleri memnun eden yarı iletken devi AMD, düzenlediği bir etkinlikte yeni dizüstü bilgisayar işlemcilerini duyurdu. "Ryzen 8000 HX" adı altında karşımıza çıkan işlemciler, yine uygun fiyatlı olmaları nedeniyle oyuncuların tercihi olacak gibi görünüyorlar.

AMD'nin yeni işlemcileri, birkaç yıl öncesine dayanan Zen 4 mimarisi üzerine inşa edildiler. 4 farklı versiyonun bulunduğu işlemci ailesinde tüm modeller, 2 grafik çekirdeğine sahipler ve NPU içermiyorlar. AMD, bu işlemcilerin 2023 yılında piyasaya sürülen Ryzen 7000 HX serisinin yenilenmiş versiyonları olduğunu ifade ediyor.

İşte AMD'nin yeni işlemcilerinin sahip olduğu özellikler:

Model Çekirdek/İş Parçacığı Çalışma Frekansı Ryzen 9 8945HX 16/32 2.5 GHz - 5.4 GHz Ryzen 9 8940HX 16/32 2.4 GHz - 5.3 GHz Ryzen 7 8840HX 12/24 2.9 GHz - 5.1 GHz Ryzen 7 8745HX 8/16 3.6 GHz - 5.1 GHz

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere AMD'nin yeni işlemcileri, performanslarıyla çok da üzmeyecekler. Tüm bunlara ek olarak Radeon 610M GPU ile entegre çalışacak işlemcilerden Ryzen 9 8945HX ve Ryzen 9 8940HX 80 MB, Ryzen 7 8840HX 76 MB ve Ryzen 7 8745HX ise 40 MB önbellek değerine sahip olacak.

AMD, yeni işlemcilerini bağımsız olarak satmayacağı için herhangi bir fiyat açıklamasında bulunmadı. Ancak AMD'nin iş ortakları, çok yakında bu işlemcilerle çalışan oyuncu dizüstü bilgisayarlarını duyuracaklar. İşte o dizüstü bilgisayarlar, rakiplerine kıyasla uygun fiyatlı olacaklar.