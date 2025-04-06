AMD'nin son bir yıldaki başarılı performansı, gerek ekran kartı gerek işlemci pazarında ciddi bir yükseliş göstermesine olanak sağladı.

AMD, yeni nesil işlemcisi Ryzen 7 9800X3D ile işlemci pazarında da âdeta kasırga gibi esiyor. CPU-Z istatistiklerine göre bu model en çok satan işlemci olmanın yanı sıra aynı zamanda AMD'nin pazar payını büyük ölçüde artırarak Intel'e gözdağı verdi.

Geçtiğimiz haftalarda Amazon'un ABD'deki Mart sevkiyat verilerine göre AMD’nin %80’e varan pazar payı dikkat çekmişti ancak CPU-Z'nin verileri daha kapsamlı ve küresel. 1 Nisan 2025 tarihli veriler, AMD'nin işlemci pazar payını %16,6 artırdığını, buna karşılık Intel’in %10 oranında gerilediğini gösteriyor. Bu, AMD'nin tarihinde ilk kez Intel'i geçmeye bu kadar yaklaştığının bir göstergesi.

AMD işlemci pazar payını %16,6 artırdı

Ryzen 7 9800X3D'nin başarısı bununla da sınırlı değil. Şu anda en popüler işlemci konumunda olan model, %4,3’lük kullanıcı oranına sahip. Onu %2,1 ile Ryzen 5 5600X takip ediyor.

Bu yükselişin bir diğer etkisi ise AM5 soketinin popülaritesindeki patlama. Geçtiğimiz yıla göre %144,9’luk bir artışla %15,1 pazar payına ulaşan AM5 şu anda ikinci sırada yer alıyor. Hâlâ zirvede olan AM4 ise %20,1 ile liderliğini korusa da %11 oranında bir düşüş yaşamış durumda.

Kullanıcıların tercihleri sadece işlemciyle sınırlı değil. X870/X870E gibi pahalı anakartlar yerine daha uygun fiyatlı ve geniş özellik yelpazesi sunan B650 anakartlar daha fazla ilgi görüyor. Bu tercih, Ryzen 7000 ve 9000 serilerinin yaygınlaşmasına büyük katkı sağlıyor.

Öte yandan ekran kartı cephesinde de dengeler değişmeye başladı. NVIDIA hâlâ liderliğini koruyor olsa da yeni RTX 50 serisi ile popülerliği %6,4 oranında azaldı. Buna karşılık AMD bu alanda da güçlü bir yükselişe sahip.