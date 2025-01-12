Amerika’nın bazı yerlerinde balıklar âdeta gökyüzünden geliyor. Peki uçaklar neden göllere yaklaşık 35 bin balığı bırakıyor?

Balıkların uçağı; ABD’nin yüksek rakımlı dağlarında, insan ayağının nadiren bastığı yerlerde, yemyeşil ormanlarla çevrili irili ufaklı göllerin üstünde süzülüyor.

Uçaktan balık bırakmak kulağa biraz çılgınca gelse de arkasında oldukça geçerli sebepler var.

Balıkları nereye, neden bırakıyorlar?

Görmeye pek de alışkın olmadığımız bu ilginç yöntem, ABD’nin Utah gibi yüksek rakımlı, engebeli ve dağlık bölgelerinde uygulanıyor. Buradaki küçük göller, doğaseverler ve kampçılar için eşsiz bir güzellik sunsa da balık popülasyonları açısında sürekli bir müdahaleye ihtiyaç duyuyor.

Karadan ulaştırılması zor olan bölgedeki göllerde aslında bir nevi balık stoku yapılıyor. Bunun da en kolay ve pratik yolu, balıkları havadan bırakmak. Özellikle Utah Eyaleti Doğal Kaynaklar Departmanı (DWR) her yıl düzenli olarak tüm göllere bu yöntemi uyguluyor.

Bu yöntem balıklara zarar vermiyor mu?

Görüntü biraz kaba gelse de aslında her detay düşünülmüş. Öncelikle kullanılan uçaklar, göllere bırakılacak balıkları su dolu tanklarda taşıyor.

Uçaklar gölün üzerine geldiğinde, balıklar belirli bir hızda suya bırakılıyor. Buradaki kritik nokta, balıkların hayatta kalmasını sağlamak.

Havadan bırakılan balıklar genellikle 2,5 cm ila 7,5 cm arasında değişen çeşitli türlerdeki yavru alabalıklar olduğu için de küçüklükleri sayesinde suya düştüklerinde zarar görmüyorlar.

Serbest düşüş hızları suya çarptıklarında onları şoka uğratmıyor çünkü vücutları hafif ve dirençli. Yapılan araştırmalara göre de uçaktan bırakılan balıkların %95’i hayatta kalıyor ve kısa sürede yeni ortamlarına adapte oluyorlar.

Sebebinin detaylarına gelelim.

Bazı göller, zaman içinde doğal yollarla balık nüfusunu kaybedebiliyor. Dediğimiz gibi öncelikli amaç, doğal popülasyonu yeniden canlandırmak ama tek sebep bu da değil.

Amerika’da sportif balıkçılık büyük sektör. Utah bölgesinde yerel halkın ve turistlerin balıkçılığa ilgisi ve sürdürülebilir balıkçılık sağlamak için de popülasyonları düzenli olarak yeniliyorlar.

Balıklar bu sayede uçmayı öğrense de sonuca baktığımızda bilimsel çalışmalar ve doğa koruma ekiplerinin analizleri sayesinde bu yöntemin balıklar için güvenli olduğu kanıtlanmış durumda.

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