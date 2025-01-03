Mühendisliği ve konumu itibarıyla pek çok ilginç havalimanı görüyoruz, okuyoruz ve şimdi buna bir yenisini daha ekliyoruz. Çin’de yapılan Wuhan Havalimanı ise sandığınızdan epey farklı çünkü o resmen bulutların arasında.

Taohua Dağı’nın zirvesinde yer alan Wuhan Havalimanı, hayal ürünü gibi gelse de Çin, bu hayali gerçeğe dönüştürmüş hem de dinamitlerle!

Devasa projenin yer aldığı havalimanı, tahmin edebileceğiniz gibi epey yüksekte, hem de bayağı bir yüksekte. Bakalım Çin, bu havalimanı kaç yılda, nasıl bitirmiş?

Sadece 4 yıl sürdü!

Wushan bölgesini geliştirmek ve turizmi canlandırmak amacıyla Taohua Dağı’nın zirvesine, 1800 metre yüksekliğe bir havalimanı inşa etme kararı alındı. Karar tarihi ise 2015.

Toplamda 1,69 milyar yuan tutarındaki çalışmalar başladı; dağın zirvesine dinamitler yerleştirildi, zirve patlatıldı ve alan düzleştirildi. Yaklaşık 1,5 milyon metreküp kaya ve toprak taşındı. 2.000 işçi ve 80 iş makinesinin gece gündüz görev aldığı proje ise tamı tamına 4 yıl sürdü.

16 Ağustos 2019 ise China Express Havayolları’na ait bir Airbus A320, Chongqing’den kalkarak başarılı bir şekilde Wushan Havalimanı’na indi. Bu uçuş aslında havalimanının resmen faaliyete geçmesinin uçuşuydu.

Gelelim havalimanının diğer özelliklerine.

Bu kadar emek harcanan bir projede tabii ki havalimanın diğer özellikleri de dikkat çekiyor. Ana pisti 2.600 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde. Bu sayede Airbus A320 gibi orta boy uçaklar güvenli şekilde iniş yapabiliyor.

5 uçaklık apronu bulunan havalimanı, yılda 3.300 kalkış ve iniş kapasitesine de sahip. Terminal binası ise 3.500 metrekarelik alan üzerine kurulu ve içinde yolcuların konforu için modern bekleme salonları, restoranlar gibi alanlar da bulunuyor.

Wushan Havalimanı’nın asıl yapılma sebebi ne?

Bulunduğu konum itibarıyla bölgenin turizm potansiyelinin arttırılması hedefleniyor. Taohua Dağı, ünlü Üç Boğaz Barajı ve Goddess Peak gibi turistik noktalara yakın bir mesafede. Bu sayede hem Çin içinden hem de uluslararası alandan turistlerin bölgeye daha kolay ulaşması sağlanıyor.

Bölge ekonomisi açısından da havalimanı önemli bir rol oynuyor. Yerel halk sadece tarım ve hayvancılıkla geçinirken artık turizmin canlanmasıyla da restoran işletmeciliği, otelcilik ve tur rehberliği gibi farklı iş fırsatlarına kavuşmuş durumda.

Her büyük altyapı projesinde olduğu gibi Wushan Havalimanı’nın çevresel etkileri de tartışıldı.

Dağı havaya uçurmak ve doğal yaşamın zarar görmesi konusunda endişeler yaratsa da havalimanı yapılırken birçok önlem alınıyor. Özellikle yerel bitki örtüsü korunmaya çalışılıyor ve proje tamamlandıktan sonra yeniden ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor.

Tüm bunların yanı sıra havalimanında yağmur suyu toplama ve enerji tasarruflu aydınlatma gibi çeşitli çevre dostu özellikler de var.

Günümüzde bulutların üzerine inşa edilen bu proje, teknolojinin ve mühendisliğin sınırlarını zorlayan bir proje olarak anılıyor. Sıradan bir ulaşım noktasının ötesinde olması da onu epey ilginç kılıyor.

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