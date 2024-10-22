Amerika'nın Her Hafta Panama'ya Uçakla Milyonlarca Sinek Bırakmasının Sebebini Öğrenince Biraz Şaşırabilirsiniz

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Amerika, neden Panama-Kolombiya sınırına her hafta milyonlarca sinek bırakıyor?

Bu etkili strateji, kötü bir amaç taşıyor gibi görünse de aslında durum çok daha farklı.

Aslında bu uygulama, hayati bir öneme bile sahip! Nasıl mı?

Amerika ve Panama, yıllardır tehlikeli bir parazitle mücadele hâlinde.

vidalı kurt sineği

“Yeni Dünya Vidalı Kurdu” olarak bilinen bu parazit, özellikle hayvanlarda ve bazen insanlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açan bir türdür. Larvaları, hayvanların ve insanların dokularında beslenerek enfeksiyonlara, hatta ölümlere bile sebep oluyor. Bu sinek türü, özellikle çiftlik hayvanları için büyük bir tehdit unsuru ve hayvancılık sektörüne ekonomik olarak zarar veriyor.

İşte ABD’de bu durumla mücadele etmek için Panama’ya kısırlaştırılmış milyonlarca sinek salıyor. Aslında bunun amacına zararlı böceklerle biyolojik olarak mücadele de diyebiliriz.

Bu yöntem, Steril Insect Technique (Steril Böcek Tekniği) olarak biliniyor.

amerika sinek

Kısır erkek sinekler, doğal sinek popülasyonuyla çiftleştiğinde döllenme gerçekleşmediği için zamanla zararlı sineklerin popülasyonu azalıyor ve kontrol altına alınıyor. Bu biyolojik mücadele yöntemi, kimyasal pestisit kullanımına gerek kalmadan zararlı böceklerle etkin bir şekilde başa çıkılmasını sağlıyor.

Bugün Panama’nın Pacora kentinde haftada 20 milyon sinek üretimi gerçekleşiyor. Kulağa ne kadar ilginç geliyor değil mi?

Özel kontrol odalarında büyütülen sinekler, radyasyonla kısırlaştırılarak doğaya salınıyor. Böylece Orta Amerika'da vidalı kurt sineğinin kontrol altına alınmasını hedeflenirken bu zararlı parazitin kuzeye, özellikle ABD’ye yayılmasını engellenmeye çalışılıyor.

Panama ise stratejik olarak bu mücadelenin önemli bir noktası, çünkü coğrafi konumu, zararlının daha kuzeye yayılmasını önlemek için bir bariyer görevi görüyor. Yıllık 15 milyon dolar gibi bir bütçe bu uygulama için ayrılsa da milyonlarca canlının hayatı bu sayede kurtuluyor.

Kaynaklar: AP News, The Atlantic

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