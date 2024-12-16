Sabah uyandınız, kahvenizi de içtiniz ve garaj kapısını açıyorsunuz, sizi araba yerine uçağınız bekliyor. Film sahnesinden bahsetmiyoruz çünkü California’da böyle bir mahalle var. Cameron Airpark, sıra dışı manzarasıyla dikkat çekse de günlük yaşamın bir parçası.

Bahsettiğimiz manzara, 1963’ten beri var. İnsanların arabalar dışında uçakları da kapılarının yanında ve isterlerse alışverişe bile uçaklarıyla gidiyorlar.

O zaman film sahnelerinden fırlamış gibi duran bu mahallenin sokaklarına bir iniş yapalım ve bakalım neden böyle bir mahalle kurulmuş.

1963’te emekli askerî pilotlar için kurulan mahalle, havacılık tutkunlarının cenneti hâline gelmiş durumda.

II. Dünya Savaşı sonrasında, Amerika Birleşik Devletleri'nde pilot sayısı 34.000'den yaklaşık 400.000'e fırladı. Savaşın bitimiyle birlikte, askerî amaçlarla inşa edilen birçok havaalanı atıl kaldı.

ABD Havacılık Otoritesi de bu alanları emekli pilotlar için konut hava parklarına dönüştürerek değerlendirmeye karar verdi. Burası tek yer değil ama dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri oldu.

Cameron Airpark’ta 124 ve 20 boş arsa bulunuyor.

Mahalledeki yollar bile uçaklar için tasarlanmış. Uçakların evlerine önüne kadar gelebilmesi için yaklaşık 30 metre genişlik var. Bu sayede havalimanı pistini aratmıyorlar ve uçaklar rahatça hareket edebiliyorlar, evlerinin önüne iniş yapabiliyorlar.

Zaten mahalledeki uçakların çoğunun tek motorlu pervaneli uçaklardan oluşması sebebiyle de iniş için çok fazla alana ihtiyaç duyulmuyor.

Posta kutuları, sokak tabelaları da uçak kanatlarının zarar görmemesi için alçak monte edilmiş yani her şey düşünülmüş. Her evin hangarı var ve böylece mahalle sakinleri uçaklarını uzaktan kumandayı kullanarak da garajlarından rahatlıkla çıkarabiliyor.

Sadece emekli pilotların mekânı değil.

Her ne kadar emekli pilotlar için dizayn edilmiş bir mahalle olsa da aktif olarak pilotluk yapanların da ilgisini geçiyor. Eşsiz topluluk, havacılık sevgisini âdeta günlük yaşamın bir parçası hâline getirmiş durumda.

Mahalle sakinleri, düzenledikleri etkinliklerle bir araya geliyor ve ortak ilgi alanları olduğu için de kaynaşmak daha keyifli oluyor. Kısacası bu mahalle diğerlerinden oldukça farklı ve ayrı bir yaşam tarzı sunuyor.

Eğer siz de uçakların arabalar kadar yaygın olduğu, gökyüzünün kapı komşunuz olduğu bir yerde yaşamak isterseniz, Cameron Airpark tam size göre bir yer olabilir. Ancak unutmayın, bu ayrıcalıklı yaşam tarzının bir bedeli var; 2021 yılında satışa çıkan tek bir evin fiyatı 1,5 milyon dolardı.

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