Amerikan filmlerinde gördüğümüz okul servislerinin sarı üstüne siyah şeritlere sahip olduğu dikkatinizi çekmiştir. Üstelik bu, öylesine yapılan bir şey değil.

Siyah ve sarının kombinasyon olarak iyi renkler olduğu aşikâr ancak Amerikan servislerinde bu renklerin kullanılması sadece iyi bir kombinasyon olduğu için değil.

Okul servislerinin yanlarından boylu boyunca uzanan siyah çizgilerin tam olarak ne amaçla orada olduğuna daha yakından bakalım.

Çizgilere “sürtünme rayları” deniyor.

Sürtünme rayları, aracın ince duvar panelleri için ekstra koruma sağlıyor. Potansiyel bir çarpışmanın kuvvetini azaltıyorlar ve olası bir çarpışmada servisin tüm yüzeylerine çarpmasını engelliyorlar.

Yerleştirildikleri yer de öyle rastgele değil. En alt şerit, otobüsün içteki katıyla aynı seviyeye monte edilirken ortadaki şerit, yolcu koltuklarıyla paralel seviyeye yerleştiriliyor. Üst şerit ise koltukların üst kısmına ve/veya pencelerin alt kısmıyla yaklaşık olarak aynı yükseklikte oluyor.

Avantajları burada bitmiyor.

Bu şeritler aynı zamanda servisin kapılarına ya da pencelerine ulaşılamaması veya açılamaması gibi kötü bir senaryoda da işlevsel.

Kurtarma ekipleri, yolcuları tahliye edebilmek için otobüsü nereden kesecekleri konusunda fikir sahibi olabiliyor ve darbenin nereden geldiğini anlayabiliyor. Örneğin alt şerit, darbenin zeminin altından alındığını gösteriyor.

Tüm servislerde aynı renk değil.

Bu şeritlerin yerleşimi, boyutu, malzemesi ve rengi standart değil aslında. Sadece çoğunluğu bu şekilde. Örneğin Maryland ve Illinois eyaletlerinde “parlak siyah” oluyorlar.

Yine de en güvenli renklerin siyah-sarı kombinasyonu olduğu düşünülüyor çünkü hem sabah hem akşam görünürlüğü artırıyor.

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