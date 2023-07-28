Birçoğumuzun evinde bulunan elektrikli su ısıtıcısı, bir diğer adıyla kettle, dünyanın her yerinde kullanılıyordur diye düşünebiliriz. Ancak bir istisna var, Amerikalılar kettle kullanmıyor!

Hangi ülkeye giderseniz gidin pek çok evde elektrikli su ısıtıcısı olduğu varsayımına kapılabiliriz çünkü aksini düşünmemizi gerektirecek bir şey neden olsun ki?

Fakat şaşırtıcı bir şekilde, Amerika’da istisnai bir durum var. Amerikalıların neredeyse hiçbiri elektrikli su ısıtıcısı kullanamıyor. Bu ilginç durumun sebebine birlikte bakalım.

Amerikalılar, elektrikli su ıtıcısı yerine ocak üstü ısıtıcıları kullanıyor.

Yukarıdaki görselde gördüğünüz ısıtıcı, özellikle Amerika’da geçen filmlerde sık sık karşımıza çıktığı için muhtemelen size de tanıdık gelmiştir. Bu ocak üstü su ısıtıcısı, suyla doldurulur ve ardından gazlı ya da elektrikli ocakta ısıtılır. Su kaynayıp buharlaşmaya başlar ve bir ıslık sesi çıkarır. Islık sesi çıkan düdük, suyunuzun hazır olduğunu ve ocağı kapatmanız gerektiğini haber verir. Sesi kulağınıza geldi değil mi?

Peki Amerika’da neden elektrikli olanı kullanmak yerine bu ısıtıcı kullanılıyor?

Amerikalı fizik ve bilim öğretmeni, MrReid.org adlı bloğunda, ABD’de kettle kullanılmamasının sebebinin voltla ilgili olduğunu söylemişti. Diğer ülkelerdeki evlerde elektrik 220-240 volt arasındayken Amerika'da bu sayının 110 olduğu ve böylece elektrikli su ısıtıcılarının suyu daha yavaş ısıttığını öne sürmüştü. Böylece ocak üstü ısıtıcı kullanıp hem zamandan hem de elektrikten tasarruf ediliyordu.

Ancak Amerikalı bir YouTuber, olayın asıl sebebinin elektrikten bağımsız olduğunu söyleyip çok daha basit bir nedene parmak bastı.

Gelelim Amerikalı YouTuber'ın öne sürdüğü asıl sebebe...

Aslında yukarıda yaptığımız bu denli ince ince hesaplar, Amerikalıların kettle kullanmamasında büyük rol oynamıyor. Asıl neden, çay gibi sürekli su kaynatmayı gerektirecek şeyleri çok nadiren içmeleri! Basitçe, su kaynatmayı hızlı ve kolay hâle getirebilecek bir araca ihtiyaç duymuyorlar. Anlayacağınız, evlerindeki ocak üstü ısıtıcılardan gayet memnunlar.

Yani, asıl etken tamamen kültürle ilgili.

Tabii ki çay gibi içecekleri hiç içmiyor değiller fakat bir İngiliz veya Türk kadar alışkanlıkları yok. Kısacası, çay kültürleri yok. Ocak üstü su ısıtıcılar ise adeta bir Amerikan kültürü sembolü hâline geldi. Yani durum yalnızca bu kadar basit bir sebepten ibaret...