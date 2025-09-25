Tümü Webekno
Yeni Duyurulan Oyun ANANTA, Spider-Man 2 Animasyonlarını Kopyalamakla Suçlanıyor! [Video]

Geçtiğimiz günlerde ilk kez uzun bir oynanış fragmanıyla duyurulan ANANTA, Spider-Man 2 animasyonlarını kopyalamakla suçlanıyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Anime estetiğiyle GTA tarzı açık dünya oyunu olan ANANTA, yayımlanan fragmanıyla büyük ilgi toplamıştı. Neon ışıkları altındaki şehir, birinci şahıs bakış açısında araç sürüşleri ve farklı aktiviteler, oyunu “anime tarzında GTA” gibi göstermişti. Her ne kadar beklentiler bir anda tavan yapmış olsa da şimdi de oyunun hiçbir zaman çıkmama ihtimali gündemde.

Oyuncular fragmanı daha detaylı incelediğinde gökdelenler arasındaki ağ atarak sallanma hareketlerinin birebir Spider-Man 2’den kopyalandığını fark etti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan yorum ve iddialara göre Insomniac Games'in sızan kodları aracılığıyla ANANTA geliştiricilerinin Spider-Man 2 mekaniklerini çaldığı düşünülüyor.

ANANTA ile Spider-Man 2 mekaniklerinin kıyaslandığı video

Hatta oyunun yalnızca Spider-Man 2'yi değil, GTA 5’teki karakter geçiş sahnelerini de kopyaladığı iddia ediliyor. Birçok kullanıcı bu durumu esprili bir dille karşılaşa da dev oyun şirketlerinin böyle durumlarda dava açmaktan çekinmediği bariz bir gerçek.

Hatırlayacağınız üzere Sony, kısa süre önce Tencent’in bir oyununa karşı “Horizon klonu” gerekçesiyle dava açmış ve Tencent'in oyunu tüm görsellerine kadar değiştirmesine yol açmıştı. Eğer ANANTA hakkındaki iddialar ciddiyet kazanırsa benzer bir hukuki sürecin gündeme gelmesi şaşırtıcı olmayabilir.

ANANTA oynanış fragmanı

