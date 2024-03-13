Tartışmalı influencer Andrew Tate ve kardeşi Tristan, bir süredir Romanya'da yaşıyordu. Romanya'da mahkeme, iki kardeşin Birleşik Krallık'a iade edilmesine karar verdi ve Tate kardeşler yeniden gözaltına alındı.

Son yılların en tartışmalı ünlüleri arasında Andrew Tate de bulunuyor. Tate ve kardeşi Tristan, tecavüz ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıyaydı. Bükreş'te temyiz mahkemesine çıkan iki kardeşin Birleşik Krallık'a iade edilmesine karar verildi ancak öncesinde, Romanya'da yapılacak olan ayrı bir mahkemenin sonlanması beklenecek.

Bu kararın ardından Andrew Tate ve kardeşi Tristan Tate, polis tarafından yeniden gözaltına alındı ancak hemen ardından yeniden serbest bırakıldılar.

Tate kardeşler suçlamaları kabul etmiyor

Mahkeme salonunun önünde açıklamalar yapan Andrew Tate, "Biz çok masum adamlarız ve gelecekte herkes bunu görecek. Bu mahkeme sürecini sonlandırmak ve adımızı temizlemek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı. Tate ayrıca "Tüm bu olanlar saçmalık" ifadelerini kullandı. İki kardeş, kendilerine yöneltilen tüm suçlamaları reddettiklerini de belirtti. Şu anda Tate kardeşlerin Romanya'da yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor.

Bükreş'te iki kardeşin Birleşik Krallık'a iadesi kararı alınmadan önce Bedfordshire Polisi'nden gelen bir açıklamada, 30'larındaki iki adamın tutuklanma emirlerinin kendilerine ulaştığı ifade edilmişti. Bu tutuklama kararının nedeni de tecavüz ve insan kaçakçılığı iddialarıydı. Polis yetkilileri bu konunun hassasiyetini anladıklarını ve insanların, haberlerde görecekleri şeylerden etkilenebileceklerini söyledi.

İkilinin avukatları, bu kararı takdir ettiklerini söylerken, bu karar sayesinde Tate kardeşlerin savunmalarına tamamen katılım gösterip yasal süreçleri şeffaf bir şekilde tamamlayabileceğini ifade etti. Romanya'da polis, Tate kardeşleri tecavüz, insan kaçakçılığı ve suç örgütü oluşturmakla suçlanmıştı. İki kardeşin avukatları, bu suçlamaların karşılığı olmadığını söyledi.